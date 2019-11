Hrdinové nové české komedie Vlastníci, která měla premiéru v kinech 21. listopadu, jsou totiž majitelé bytů v jednom postarším činžovním domě. Právě se sešli na společné schůzi, na které se musejí společně na mnohém dohodnout a o lecčems ohledně budoucnosti svého majetku rozhodnout.

Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, ale i vypočítaví prospěcháři, nechybějí ti, co žádný vlastní názor nemají, ale také rafinovaní manipulátoři. A ti všichni se mají domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty…

Například paní Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojtěch Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje.

Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svoji maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastupovaná panem Novákem (Ondřej Malý), hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…

Komedie pro všechny

Tvůrce filmu, scenárista, dramatik, herec, moderátor a respektovaný divadelní režisér Jiří Havelka, pro něhož jsou Vlastníci režijním filmovým debutem, se prý při volbě tématu inspiroval osobními zážitky ze schůzí vlastníků bytových jednotek a divákům vzkazuje: „Ten film je komedie. A myslím, že pro všechny věkové kategorie i pro voliče všech politických stran. Snad tam je celé dnešní spektrum.“

A jak přistupoval režisér k výběru herců, s jejichž výkony podobný typ komedie postavené výrazně na dialozích stojí a padá?

„Probíhal tak, že jsem si různě v hlavě kombinoval možnosti a pak jsem herce oslovoval, rozesílal scénář a bavil se s nimi. Těžko někoho vypichovat z toho sehraného hereckého týmu, protože tohle opravdu byla především spoluhra, spíš než jednotlivá sóla. Ale určitě i mě překvapila vášeň, se kterou se Dagmar Havlová vrátila do komické role nebo to, jak Tereza Voříšková, dnes už Tereza Ramba, s pokornou profesionalitou utáhne ten motor celé schůze v poloze labilní matky tří dětí. A taky že Vojta Kotek se umí převtělit do taťky, který už se Snowborďáky nemá fakt nic společného. A Jirka Lábus má ježka. Na hlavě i v roli. Ale mohl bych opravdu zmínit úplně každého. Klára Melíšková je ve své roli tak dokonale iritující, že už jsem ji ve střižně nemohl vystát a občas ji musel pauznout. A David Novotný nás rozesmával na place tak, že jsme to málem nestihli natočit. Tam opravdu z mého pohledu nebyl slabý článek.“

HELENA HEJČOVÁ