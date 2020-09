Cesta snímku Romana Polanského k divákovi byla trnitá. Na projektu začal se spisovatelem a scenáristou Robertem Harrisem pracovat poté, co v roce 2010 dokončili společný snímek Muž ve stínu. Trvalo ale celých devět let, než byli s prací hotovi.

Pro Polanského je to příběh i osobní. Se svým hrdinou má společné minimálně téma viny a svědomí. A soud-ní proces, jehož verdikt se už léta snaží zvrátit. Připomeňme, že režisér hororů Rosemary má děťátko nebo Ples upírů je v USA od roku 1977 stíhán kvůli znásilnění nezletilé dívky a od té doby se pohybuje jen tam, kde ho vlády Americe nevydaly.

Tento kontext nelze v případě filmu Žaluj! přehlédnout. Polanski nicméně navzdory své situaci (americký soud nedávno zamítl jeho žádost o znovuobnovení členství ve filmové akademii, jež mu bylo odňato před dvěma lety) zůstává bytostným profesionálem. Osobní linku nechává zaznívat jen prostřednictvím jemných odkazů, rozhodně mu nešlo o sebeobhajobu.

Popisný snímek rekonstruující danou kauzu nečekejte. Film, jehož název si autoři půjčili z proslulého pamfletu spisovatele Émile Zoly J'accuse! (uveřejněného na obranu Dreyfuse v dobovém listu L'Aurore), sice začíná degradací Alfreda Dreyfuse a následným vyhnáním na Ďábelský ostrov, známá kauza však slouží Polanskému k aktuálnější výpovědi.

Do centra staví šéfa kontrašpionáže Picquarta, který k vykonstruovanému procesu s Dreyfusem přispěl a který díky jinému případu shledává, že takzvané „nezvratné“ důkazy byly padělky. Vedle snahy dokázat, že Dreyfus je nevinný, se musí vypořádat s vlastním svědomím a mravním imperativem, jenž v tomto případě stojí proti příkazům armády, jíž slouží.

Muž kontra instituce

Už tento hlavní střet jednotlivce s mocnou institucí by vystačil na silné drama. Polanski s Harrisem šli ale naštěstí dál. Negativní společenské naladění v Dreyfusových časech vůči Židům má zjevné paralely s dnešní dobou. Nikoli náhodou tu padají slova jako „nějak tu přibylo cizinců“, „panuje úpadek kulturních a společenských mravů“ a hraje se s motivy falešných hrozeb. Odkazují evidentně na sílící tendence antisemitismu i v dnešním světě. Kousíčky polopravd na útržcích dopisních papírů zase připomínají rychlé a nehodnověrné odsudky lidí a činů na současných sociálních sítích.

Film je až na několik větších exteriérových záběrů komorní záležitostí. Sevřený do úzkých ulic, průchodů a čtyř stěn – soudních či bytových, zatěžkaných závěsy a masivním nábytkem, násobí všudypřítomnou tíseň. Skoro se chce říct, že by mu více slušela televizní obrazovka.

Polanski nicméně režíruje jistou rukou, má promyšlený každý záběr a díky pečlivému svícení, kameře i hudbě Alexandra Desplata nabízí kulisy, jež ocení i divák v kině.

Jemný odkaz na vlastní příběh demonstruje jednak svou hereckou účastí (při koncertu se mihne mezi přítomnými důstojníky), jednak obsadil do role milenky hlavního hrdiny svou ženu Emmanuelle Seigner.

Důležitější je ovšem volba Jeana Dujardina, jenž svou vysokou postavou a noblesou dává Picquartovi potřebnou eleganci a přesvědčivost. Louis Garrel nemá ve filmu tolik prostoru, ale jako soužený hubený Dreyfus dělá kolegovi vděčný protipól.

Je to poctivě natočené drama, jež vypráví o mravní odvaze, osobní cti a svědomí. Je dobře, že navzdory různým námitkám vyhrálo tři francouzské Césary a dočkalo se uznání loni v Benátkách. Jeho tvůrce si už se svým cejchem užil dost. A na kvalitě jeho filmů to nic nemění.

Hodnocení: 70 %