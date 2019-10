„Máme za sebou jedenatřicet natáčecích dnů z padesáti. Kromě Velvar jsme natáčeli na Příbramsku, v Roudnici, ve Zlíně, Brně a dalších městech. Tento týden přejíždíme do Duchcova, následně do Kunovic a dále i na Slovensko,“ potvrdila výkonná producentka snímku Daria Špačková.

Snímek vzniká v koprodukci s Českou televizí, Barrandovem, slovenskou produkcí a soukromými producenty. „Film se připravoval celkem sedm let. Mezitím se vyvíjel scénář, který si žádal úpravy. Původní natáčení se proto odsunulo a zároveň bylo zapotřebí zajistit dofinancování projektu,“ řekla producentka.

Co se týká pondělního jednodenního natáčení ve Velvarech, zajímavostí je například to, že rodný dům Emila Zátopka, podobný tomu skutečnému na Moravě, našli tvůrci právě tady ve středních Čechách. "Je to dům v jedné z postranních ulic nedaleko Pražské brány. Zdědil jsem ho po otci a žil v něm od roku 1953. Dnes už ho máme jen pro rekreaci, protože s rodinou žijeme trvale ve Slaném," říká majitel domu Václav Saifrt.

"Filmaři si ho vybrali náhodou. Zvažovali mezi Velvary a Zlonicemi. Při obhlídkách se jim líbila hlavně zdejší čedičová dlažba z takzvaných kočičích hlav. Náš dům navíc zapadá do představy tvůrců. Skutečný Zátopkův dům v Kopřivnici použít nemohli, ten už byl modernizován," vysvětlil Václav Saifrt.

Film věnovaný osobnosti několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka točí režisér David Ondříček podle scénáře, na kterém spolupracoval s Janem P. Muchowem a Alicí Nellis.

Tvůrci se shodují v tom, že snímek se zaměřuje nejen na sport, ale především na dramatický lidský osud. Emil Zátopek byl nejen fenomenální sportovec, ale také velmi charakterní člověk. I to se snaží tvůrci na plátně zachytit.

O čem je příběh?

Příběh filmu Zátopek začíná v pohnutém roce 1968. Australský rekordman Ron Clarke právě navzdory očekáváním promarnil pravděpodobně poslední šanci na olympijskou medaili, když během klíčového závodu utrpěl vážný zdravotní kolaps. V době rekonvalescence propadne pochybám o smyslu vlastní kariéry. Nakonec se rozhodne vydat za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož od začátku bezmezně obdivuje.

Dějová linka rozhovoru Rona Clarka s Emilem Zátopkem nás retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a dohromady se spojuje v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí. Příběh o přerodu neduživého chlapce v muže, který na Olympiádě v roce 1952 získal tři zlaté medaile a zároveň ve všech těchto disciplínách dosáhl světových rekordů, se stal legendou o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě.

„Životní příběh Emila Zátopka je pro mě obrovskou výzvou,“ říká režisér David Ondříček. „Je to téměř klasický příběh outsidera a v podstatě ne příliš talentovaného sportovce. Zároveň je to příběh člověka s ohromnou vůlí a touhou vyhrávat, zarputilého a nezlomného, který se stal legendou. Osamělého, přemýšlivého běžce a zároveň veselého mluvky, který touží po obdivu. Atleta s obrovskou touhou porazit své soupeře a pak jim láskyplně věnovat zlatou medaili.“

Náročná sportovní příprava hlavních představitelů

Do hlavních rolí Emila a Dany Zátopkových obsadil režisér herce Václava Neužila a Marthu Issovou. Oba představitelé museli projít náročnou sportovní přípravou. Václava Neužila připravoval trenér Jan Pernica, Marthu Issovou trenér hodu oštěpem Rudolf Černý, několik tréninků měla i s dvojnásobnou olympijskou vítězkou a trojnásobnou mistryní světa Barborou Špotákovou.

„Nechci hrát Emila Zátopka jako nějaký idol, ikonu. Měl v sobě ohromnou vůli jít za štěstím a udělal všechno proto, aby se cítil svobodný. Pro mě je to normální člověk - tvrdohlavý, svérázný, vtipný a strašně houževnatý. Svobodu, kterou mu běh poskytoval, si doslova vydřel,“ říká o titulní postavě herec Václav Neužil, který pro film prochází i fyzickou proměnou – maskéři mu vyholili část vlasů, vytvářejí umělé „kouty“, upravují tvar uší.

„Dana a Emil Zátopkovi jsou pro mě hrdinové a považuji za strašně důležité připomenout si, že jsme měli v naší historii takovéhle velké hrdiny,“ dodává Martha Issová.

Ve vedlejších rolích hrají herci Robert Mikluš, Filip Březina, Jiří Šimek, Peter Nadásdi, Jiří Rendl a další.

Kameramanem filmu je Štěpán Kučera, architektem Jan Vlasák, kostýmní výtvarnicí Kateřina Štefková. Jan P. Muchow, který se autorsky podílel na scénáři, složí k filmu hudbu společně s Beatou Hlavenkovou, která je autorkou hudby již k předchozímu Ondříčkovu, mezinárodně oceňovanému projektu, Dukla 61.