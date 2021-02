(HBO Go)

Brilantní snímek, který vás přikove k obrazovce a nepustí vás až do samotného konce. Na počátku se seznamujeme s šarmantním podvodníkem Royem, který si našel novou oběť. Tou je naivní Betty, která si Roye nastěhuje do svého nového domečku kdesi na vzdáleném londýnském předměstí, kde chce strávit podzim života.

Roy stále spřádá plán, jak jí zbavit veškerých peněz, ale zároveň se do Betty také trochu zamiluje. Divák však začíná stále intenzivněji cítit, že všechno je ve skutečnosti úplně jinak. O hereckých koncertech toho bylo napsáno již mnoho, ale přesně to tu předvádějí britské superhvězdy Hellen Mirren a Ian McKellen, neméně skvělou práci však odvedl také režisér Bill Condon. Jestli nevíte, co si o víkendu pustit, toto je rozhodně tip pro vás.

Zdroj: Youtube

Psí ostrov

(HBO GO)

Japonské souostroví, vzdálená budoucnost. Psí chřipka tu dosáhla epidemických rozměrů, ohnisko leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta vyzývá k okamžité karanténě, respektive izolaci všech toulavých i domácích psů. Azylem se stává nedaleký ostrov sloužící jako skládka odpadků. Když Wes Anderson psal před pár lety scénář Psího ostrova, stěží mohl něco tušit o našich současných trablech s pandemií. Ponořme se do jeho animované dystopie. Ani ona není zrovna velká legrace, nabízí ale možnost hrát si různými odkazy a kulturními fenomény, k nimž se autors oblibou hlásí. Tentokrát hlavně k Japonsku. Na chování zástupců města k obyvatelům a jejich psůmmožná najdete i jisté paralely k dnešku. Především vás ale čeká mimořádná vizuální podívaná. Tu Wes Anderson opravdu umí.

Zdroj: Youtube

Binec, který po tobě zůstává

(Netflix)

Španělské seriály jsou v kurzu, především díky úspěšným hitům jako Papírový dům (v originále La casa de papel, seriál je známý také pod anglickým názvem Money Heist) nebo středoškolská kriminálka Elite. Právě na ni a její úspěch se pokouší navázat seriál s poněkud zavádějícím titulem Binec, který po tobě zůstává. Na jedné střední školu nastupuje nová učitelka literatury, což je překvapivě poměrně ožehavý post. Její předchůdkyně totiž před pár týdny zemřela za poněkud nejasných okolností. Když začne i jí jít o život a začne ji tajemný vetřelec posílat výhružné a vydírací esemesky, začne přituhovat. Osmidílná série jede sice vcelku po známých kolejích a výraznějších šoků se asi zkušenější divák detektivek nedočká, přesto stojí za pozornost. I kvůli zjištění, jak daleko ve Španělsku došla emancipace studentů vůči učitelům.

Zdroj: Youtube

Orange is the New Black

(Netflix)

Na Netflixu je od loňska k mání sedmá a poslední řada původního projektu této streamovací televize, seriálu z prostředí ženské věznice, který si právem vysloužil nadšené přijetí. A zas je to pořádný nářez. Autorka knižní předlohy, Američanka Piper Kerman, totiž zatraceně dobře ví, o čem vypráví, sama podobným zařízením prošla.

Hrdinky seriálu nejsou žádné křehule, tady se jede na dřeň. Ve zdech ústavu si buď rychle vypěstujete cynický štít, nebo z vás bude troska. Ohrnování nosu se tu nenosí, za to je soda na cimře, krvavá vložka v sendviči, v lepším případě lesbický sex ve sprše. Taylor Schilling v hlavní roli Piper vyděšené tím, čemu musí čelit, opět exceluje. Pozornost diváků udržují tvůrci i nadále zručnou směsí absurdity, tragiky a plnokrevných ženských figur. Důstojné loučení s jedním televizním fenoménem.

Zdroj: Youtube