Karlovarský hotel Thermal se letos filmovým hostům neotevře. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se neuskuteční. Jak oznámilo před chvílí jeho vedení, „s ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím mezinárodním dopadům a celosvětově komplikované situaci“ se bude 55. ročník konat až příští rok ve dnech 2. až 10. července. Jeho organizátoři nicméně nabídnou alternativní program.

54. ročník Mezinárodního filmového festivalu | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ vysvětluje prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

Ve hře byl i náhradní termín v srpnu, nakonec ale vedení dospělo k tomu, že by přehlídka ve známé podobě a kvalitě nebyla možná.

„Do programu se nám přihlásilo 1600 filmů, mnohé jsou velmi zajímavé. Rozhodli jsme se proto nabídnout speciální výběr divákům alespoň v rámci akce Vary ve vašem kině. Proběhne napříč kiny v celé republice v původním termínu, od 3. do 11. července. Jen půjde o první uvedení, nikoli tradiční ozvěny,“ říká umělecký šéf Karel Och s tím, že počítají s otevřením kin pro daný počet lidí od 8. června.

Nebude pochopitelně soutěžní, ale nabídne publiku adepty na „divácké hity“, mimo jiné z loňských Benátek nebo letošního Berlinale. „Preferujeme tituly, v nichž chceme divákům nabídnout hlavně pozitivní emoce, úzkostí a obav si, myslím, užili teď dost.“

V původním termínu festivalu proběhne také velká část tradiční soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises, od 6. do 8. července, ovšem jen ve virtuálním prostředí. „Chystáme ukázky rozpracovaných filmů online, většina profesionálů je zvyklá takto fungovat,“ říká výkonný šéf Kryštof Mucha. Thermal podle něj bude pokračovat v rekonstrukci, řada hotelů ve Varech ale na rok zavřela, nejsou hosté.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bude ekonomický dopad na Karlovy Vary obrovský. A to v řádu stovky milionů korun. Špatná zpráva je to podle hejtmana Petra Kubise (ANO) i pro celý Karlovarský kraj. „Je to další rána, lázeňství klečí na kolenou, situaci v regionu komplikuje i útlum těžby uhlí. Nejsou to dobré vyhlídky, ale situaci se snažíme operativně řešit,“ uvedl hejtman Kubis.

Filmovka i Noir vyčkávají

A jak jsou na tom další filmové přehlídky u nás? Febiofest i Finále už dříve ohlásili náhradní termíny, první se uskuteční v druhé půli září, druhý prakticky hned poté. Letní filmová škola prozatím počítá s původním datem od 24. července do 2. srpna. „Akci stále chystáme, i když je jasné, že v omezené a především bezpečné variantě. Více řekneme za dva týdny,“ hlásí ředitelka Radana Korená. Ještě nadějněji vypadá Noir Film Festival, který se koná pravidelně poslední srpnový víkend na Křivoklátě.

„Zatím počítáme s původním termínem,“ potvrzuje šéf přehlídky Vít Grigartzik. „Máme večerní venkovní projekce, tam lze posadit diváky s potřebnými odstupy. U malých hradních sálů je to horší, pro dvacet lidí se už nevyplatí kvůli právům promítat. Pokud se pravidla nezmění, pojedeme v okleštěnější verzi než obvykle, možná zkrátíme čtyřdenní přehlídku o jeden den.“ I oni mají v záloze ještě náhradní termín zkraje podzimu.