Hlavní postavu ztvární Vojtěch Dyk. Točilo se také ve Stavovském divadle, Mahenově divadle v Brně či na zámku v Bučovicích a Itálii. První klapka padla již 29. července loňského roku právě v italském městě Como. Takřka po roce se štáb s režisérem Petrem Václavem vrátil do Čech a na Moravu, aby zde pořídili další scény filmu, ve kterém postavu skladatele ztvární Vojtěch Dyk. „Kvůli probíhající pandemii jsme museli filmování složitě několikrát posouvat a měnit plány. Ještě na konci května jsme neměli vůbec žádnou jistotu, kdy a jak bude možné v Itálii točit. Zdržela se i výroba kostýmů, která probíhala v Itálii, a kvůli striktním hygienickým opatřením se o několik týdnů protáhla. Hlavní ale je, že jsme znovu „v akci“ a dosud natočený materiál vypadá skvěle,“ řekl producent Jan Macola.

Zdroj: Producenti filmu

„Pravidelné testování všech herců a celého štábu sice představuje zvýšené náklady a společně s nošením roušek i určité nepohodlí, všichni to ale zatím berou tak, že je to prostě daň za to, že mohou chodit do práce, která je baví a živí," dodal Macola.

Vedle Vojty Dyka se v hlavních rolích představí italské herečky Barbara Ronchi, Elena Radonicich a Lana Vlady. Ve vedlejších se pak diváci mohou těšit na Lenku Vlasákovou, Karla Rodena nebo Zdeňka Godlu. Ve snímku se objeví i operní hvězdy, jakými jsou Phillipe Jaroussky, Emöke Baráth, Raffaella Milanesi, Juan Sancho nebo Krystian Adam. Hudbu k filmu nahrál orchestr Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse.