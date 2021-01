Na HBO GO je čerstvě k vidění VELKÝ GATSBY podle románu F. Scotta Fitzgeralda. Česká televize připomněla před pár dny starší adaptaci z roku 1974, kterou zdobí výkony Roberta Redforda a Mii Farrow, HBO servíruje syrovější verzi starou sedm let. Pietní přepis knihy nečekejte, režisér Baz Luhrmann je osobitý filmař a rád vypráví vlastní výklad příběhů. To už dokázal v originální adaptaci Shakespearova Romea a Julie.

Příběh Nicka, konfrontovaného s cynickou vyšší třídou roztáčející po první světové válce kola přepychu a jazzové zábavy, se tu překlápí do aktuálnější polohy a v kontextu dnešní pandemie nabízí podnětné paralely. Titulní roli hraje výtečně a s pochopením pro Gatsbyho, urputně posedlého „americkým snem“, Leonardo DiCaprio. Komu bude letos chybět hýřivá zábava, tady ji spolehlivě najde. V Luhrmannově opulentní podívané plné barev se na plátně pijí litry šampaňského, vypouští do oblak tisíce rachejtlí a tančí se tu jak o život. Prostě všechno, co momentálně nesmíme…Proč se alespoň nepodívat.

Na Netflixu je k mání francouzská komedie I DVA JSOU RODINA. Dominuje jí černá domácí hvězda Omar Sy, který zazářil ve filmu Nedotknutelní a jemuž v žilách koluje krev senegalských pastýřů. Zahrál si muže, jehož dostihnou následky letního románku a jenž je nucen postarat se o neplánovaného potomka.

V režii Hugo Gélina

Postaví se k tomu ale čelem, najde si práci v Paříži a začne dělat malé Glorii tátu. Počíná si natolik originálně, že budí smích své dcerky, okolí a naštěstí i nás diváků. Režie dojemného rodinného příběhu se ujal Hugo Gélin a Omar Sy znovu přesvědčuje, že je výborný herec. Do nového roku si z něj můžete odnést třeba tohle: „Kdo se bojí, dovolí, aby strach zásadně ovlivňoval celý jeho život.“

A do třetice, platforma Aerovod nabízí LA LA LAND. Oscarovou love story v originálně pojatém muzikálu, jemuž režisér Damiene Chazelle vzdává osobitý hold. Inspirací mu byly americké muzikály 50. let, na rozdíl od nich ale vypráví podstatně méně přislazený příběh. Jeho hrdinové se potkávají uprostřed Los Angeles, ona se snaží prorazit jako herečka, on se živí jako jazzový klavírista, jemuž se občas vloudí do komerčně známých písní vlastní variace, a tak dostane padáka.

V hollywoodské tlačenici, kde životy lidí semílá tvrdý showbyznys, berou jejich představy o naplněných snech za své. Ryan Gosling má nad Emmou Stoneovou mírně navrch, díky jejich pohybovému i hudebnímu nadání je ale na co se dívat a co poslouchat. A minimálně kvůli první taneční scéně mezi auty i té poslední křehké v baru stojí za to se k La La Landu vrátit.