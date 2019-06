Radši bych s tebou tancoval, než stál na bitevním poli, ale neměl jsem volbu, říká ve filmu Marcuse H. Rosenmüllera Brankář titulní hrdina. Ve zkratce je řečeno vše. Německý voják, s Železným křížem, ve fotbalovém týmu britských vojáků, to není ideální situace. I když se snaží dokázat, že není hajzl.

Šance pro skopčáka

Fotbal ho baví, jenže je po válce a lidé jsou plni bolesti ze ztrát, jež jim způsobili Němci. „Vrať se domů, skopčáku!“ vzkazují mu.

Bert to ale nevzdá. Jednak prošel válkou, jež ho zocelila. Jednak se zamiloval. Pravda, do dcery kouče, který může za to, že fašoun teď chytá za Brity. Je totiž pragmatický manažer, a tak mu dá šanci. Neboť je třeba odpouštět, i když to trvá, než „lidé vychladnou“.

Mladík urputně vychytává všechny míče (včetně nenávisti) a díky empatii okolní ledy přece jen zvolna tají. Boj ale nekončí. Ten nejhorší musí Bert svést sám se sebou. A se svými nočními můrami.

Je to strhující příběh. Navíc inspirovaný skutečným životním osudem. Bert Trautmann bojoval jako německý výsadkář ve válce, a když padl do britského zajetí, dostal druhou šanci právě díky fotbalu. Navzdory počáteční nenávisti britských fanoušků, židovské obce i médií se vypracoval na skvělého brankáře v týmu Manchester, kde působil v letech 1949 až 1964.

Režisér a spoluautor scénáře nic nepřikrášloval. Vsadil na věcnost vyprávění, atraktivitu fotbalových scén a herecké obsazení.

Oslava života

Natočil pečlivou dobovku, kde současnost střídají flash-backy z Bertovy válečné minulosti a jejímž poselstvím je oslava života. A vůle bojovat, jakkoli se člověku staví do cesty různé překážky. Třeba válka, která rozděluje národy, ale nad níž mohou stát „vyšší principy mravní“, například zápas za společnou věc. Jednou z nejsilnějších scén je rvačka otců dvou nesmiřitelných stran u dětských hrobů, jež má téměř biblický rozměr. Oko za oko…

Důsledný je i casting britsko-německý. V hlavní roli exceluje osmadvacetiletý Němec David Kross, který na sebe upozornil ve filmech Předčítač a Kříž cti. Za partnery má britskou herečku Freyu Mavor a hlavně brilantního Johna Henshawa v roli jejího otce a kouče.

Vzácně střídmý snímek, jenž se skrze sport vyslovuje ke kolektivní vině i proti válce.