Prakticky se vším, co mu přijde pod ruku, Guy Ritchie nakládá, jak se mu zlíbí. Zatočil s proslulou detektivní dvojicí Holmesem a Watsonem, králem Artušem i Aladinem. Příznivci klasiky trpí, fanoušci ritchiovské postmoderny řičí blahem.

Nová gangsterka Gentlemani patří k tomu lepšímu, co od dob filmu Podfu(c)k exmanžel Madonny natočil. Líčí v rafinovaně propletených vrstvách příběh obchodníka Mickeyho Pearsona, který chce výhodně „střelit“ svůj drogový ráj, vybudovaný pod zemí. Protože ale jedná s partnery, kteří nejsou v branži žádnými nováčky, spustí smrtící konkurenční válku.

Na scénáři se s Ritchiem podíleli Ivan Atkinson a Marn Davies, kteří do příběhu vnesli padouchy všeho druhu a známé filmové motivy. Své síly tu měří ti největší gangsteři a vládci podsvětí od amerických Židů, přes oklahomskou mafii až po Rusy. Chovají se ovšem dle svých národních naturelů a kinderstube. Zatímco Číňani a Rusové jsou vesměs hulváti, Britové mají za všech okolností vybrané chování. Když se všetečný novinář při odchodu z toalety srazí s dvojicí odklízející právě zmrazenou mrtvolu, nezaváhá a se slovy „oh, zapomněl jsem si umýt ruce“ taktně opustí scénu.

Jinak autoři nikoho nešetří. Dojde na Jamese Bonda, ovšem v čínském vydání, sebestředné pisálky i dlouhonohé krasavice, jež způsobně sedí u stolu, a když na to přijde, nezdráhají se sáhnout po zbrani. Nekorektní humor nemine ani postavy černé pleti. Co by si v Americe dnes už stěží někdo dovolil, toho se tu dočkáte v plné míře.

Do osvědčené žánrové šablony lze stěží přinést něco nového, a tak si s ní Ritchie prostě jen dle svého zvyku bezuzdně hraje. Mickeyho postaví v prologu do kritické situace, načež přeskočí v ději a vrací se v časové ose dopředu, aby diváka napínal. Mate jej při tom odbočkami a vysvětlivkami, podvratnými scénami, nabídne i pár důmyslných zvratů. Užijeme si nezbytné ostrovní atributy a kulisy: rušný pub, anglické sídlo s parkem i anglickou kostku a tvíd, skotskou whisky i čaj o páté.

Koktejl, jenž vyšumí

Nechybí žánrové klobouky, kožené bundy a rukavice či masivní prsteny na pánských malíčcích. Do šablonovitých scén, jako je mrtvola padající z výškového domu za záda šoféra vozu, montují tvůrci moderní prvky jako selfie které si před zmíněnou mrtvolou dělá partička mlaďochů. Je toho všeho hodně a po určité době tenhle koktejl na plátně omrzí.

A tak nejvíc ze všeho baví to, jak natáčení a jednotlivé charaktery bavily samotné herce, kteří se tu sešli ve vybrané společnosti. Mickey s tváří Matthewa McConaugheyho, cynický novinář a vypravěč příběhu v rozkošném podání Hugha Granta (se specifickou mluvou) či Colin Farrell jako trenér dorosteneckých rváčů v teplákovce. Jak říká jedna z postav: „Užijte si show.“ Víc od ní ale nečekejte.

Hodnocení Deníku: 60 procent