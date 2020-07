Jen jeden týden dělí film Havel od jeho slavnostní premiéry. Kromě Viktora Dvořáka v titulní roli se tu objeví také Martin Hofmann jako Pavel Landovský, důležitý člověk z Havlova života.

Havel. Martin Hofmann jako Pavel Landovský s Jiřím Bartoškou v Horákově filmu | Foto: Bontonfilm

„Přípravy byly příjemné - nakoukával jsem Pavla Landovského, vytvářel si celistvější obraz jeho osobnosti. On byl cokoli, jen ne nudný a zaměnitelný. Vůbec jsem ale nemyslel na to, jak Pavla Landovského napodobit. Myslím, že to není dobrá cesta,“ líčí Martin Hofmann s tím, že osobnost známého herce tvořilo hodně křiku, ale i něhy.