„Jsem šťastný, že jsem si mohl zahrát v téhle pohádce. Moje postava hodináře je záporná, což je vždy vděčná poloha. Mám ale vždycky pokušení v takové roli hledat i nějakou komiku a odlehčení, aby ji diváci nezavrhli úplně,“ svěřil se Viktor Preiss, který si jako lakotný hodinář nechá radit od zlé sudičky Lichoradky. Tu si zahrála Jana Plodková. „Je to chytrák a lakomec, který chce obejít osud a získat z toho pro sebe výhody. Ale je samozřejmě po zásluze potrestán,“ dodal herec.

Roli Urbana, který má hodináři dopomoci k bohatství, hraje mladý herec Michal Balcar. „Když se dostanete do společnosti těchto herců, tak je to opravdu krásné,“ řekl „nováček“ v pohádkovém světě s tím, že ztvárnění postavy pro něj bylo poměrně fyzicky náročné. „Lezl jsem po Panské skále, pral se v hospodě, běhal za Lichoradkou různě po polích a kopcích,“ dodal.

Čirá radost

Role Rodovoje a Rodovíta, bratrů Lichoradky, naopak Jitka Rudolfová obsadila těmi, které dobře zná. „S Jitkou jsme si slibovali, že spolu něco natočíme, a když přišla s tímhle, byla to vlastně jedna dobrá zpráva za druhou. Od toho, že je to pohádka, přes to, jaký je scénář, až po lokace a další obsazení. To už byla jen čirá radost,“ řekli svorně Jaroslav Plesl a Václav Neužil, představitelé hodných „sudiček“.

Na festivalu v Karlových Varech představili trailer a vizuální podobu filmu také režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová, producent Pavel Berčík, autor kostýmů Marek Cpin, kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková a slovenská producentka Zuzana Mistríková, ale také třeba představitel Majitele panoptika Jakub Žáček, který se svěřil, že si jej v kostýmu lidé pletli s dobovým Františkem Janečkem.

Poetické kulisy

Tým Jitky Rudolfové natáčel loni v létě v řadě lokací například na Panské skále u Kamenického Šenova, v tajemných skalách Kokořínska, na zámku v Dolních Beřkovicích, v gotickém kostele v Horní Řasnici, na zámku v Uherčicích u Znojma, v Klentnici a v jihomoravském Podyjí, v Lednici a na dalších místech.

Česko-slovenský film režisérky Jitky Rudolfové přijde do kin 15. srpna a diváci v něm uvidí mnoho známých tváří v trochu jiné roli, než jsou zvyklí.