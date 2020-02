Do kin vstupuje slovenská Sviňa. U domácích diváků trhá rekordy, u nás bude asi přijetí vlažnější. Svědčí o tom i český překlad stejnojmenné knižní předlohy Arpáda Soltésze, o kterou zatím projevilo zájem necelých deset čtenářů.

Slovenská divočina

Proč má společenské drama takový úspěch u Slováků, je nasnadě. Dotýká se aktuálních problémů zneužívání moci, podezřelých aktivit jistého sociálního zařízení pro mladistvé dívky i propojení katolické církve s vysokou politikou. Ne že by to byla novinka, taková Itálie by mohla vyprávět. Divoké slovenské poměry ale přesáhly v minulých letech hranici a objednaná vražda novináře Jána Kuciaka vše dovršila.

Autoři scénáře podílející se i na režii Mariana Č. Solčanská a Rudolf Biermann udělali šikovný tah. Inspirovali se danou knihou, stejně jako její autor se vyhnuli konkrétním jménům a natočili akční podívanou, v níž se výše zmíněné dá celkem snadno „přečíst“. Který filmař by také riskoval žaloby od vysokých státních činitelů. Ostřílený producent Rudolf Biermann už teprve ne.

Tempo vyprávění je svižné a řada natvrdo servírovaných faktů, zejména poměry v tzv. resocializačním domově pro dívky (Čistý den), s nimiž se brutálně obchoduje, diváka překvapí. Problém je ve struktuře filmu, kde se tvůrcům nedaří udržet kontinuitu vyprávění. Těkají mezi různými motivy, které jim připadají pro příběh důležité, ale ztěžují tak divákům pozornost a schopnost orientovat se v čase.

Spíše než film poutají jednotlivé momenty, třeba televizní vystoupení katolického hodnostáře nebo linka obchodu s dívkami.

Lidské karikatury

Rozkolísaný je i styl. Tvůrci oscilují mezi realisticky podanými scénami a (asi ne zcela chtěnou) karikaturou. Mafián Wagner vyhlíží jako klasický padouch: masivní prsten, doutník, řetězy a černé brýle.

Zjednodušené machistické typy polehávají na lehátkách s vyvalenými pupky, cpou si mastná ústa a plácají po hýždích blondýny. Pronášejí věty „Ty budeš vládnout a já budu mít klid“ nebo „Jim je všechno jedno, jsou to svině“.

U scénáře chyběl dramaturg, jenž by pomohl s výběrem motivů a potlačil zmíněné šablony. Snaha všímat si toho, co se na Slovensku děje, se každopádně cení. Ohlas diváků to dokládá.

Hodnocení Deníku: 60 %