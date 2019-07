Pozor na panenku Chucky! Vrací se zpět a je mnohem zákeřnější

Přitom z nápadu studií MGM a Orion Pictures snímek přetočit nebyl zprvu nijak nadšený. „Nechtěli jsme originál z roku 1988 jen překlopit - je to koneckonců hororová klasika, která světu přinesla jednoho z nejproslulejších padouchů v rámci hororového žánru. Chtěli jsme přinést i něco nového, něco, co bude pro dnešního diváka zajímavé a aktuální,” vysvětluje.

Producenti dlouho přemýšleli, co by to mělo být. Pracovali s ideou, že žijeme ve světě, v němž jsou všudypřítomné kamery a mikrofony. Kde komunikují navzájem domácí spotřebiče a vše je propojené. „Nadchli jsme se myšlenkou, co by to znamenalo pro Chuckyho, kdyby nebyl jen dětskou hračkou, ale prvotřídním přístrojem s umělou inteligencí, takovým, jaké byste očekávali od společností Apple, Amazon nebo Google, jakýmsi společníkem pro děti,“ říká producent. „Co by se stalo, kdyby se předmět s obrovskou výpočetní kapacitou a konektivitou stal zlým? Kam až by mohl zajít?“

A tak se do kin blíží nová verze Dětské hry, kterou natočil Nor Lars Klevberg, jenž má zatím na kontě jen krátkometrážní thrillery Polaroid a Zeď. Vraždící panenka Chucky tu používá díky novým filmovým technologiím mnohem rafinovanější a zákeřnější techniky a mluví hlasem Marka Hamilla, slavného Luka Skywalkera ze Star Wars. Film uvidíme od 25. července.