Román Trhlina je typickým úkazem nečekané výhry. Tísnivý příběh lidí, kteří uvízli v záhadné časové díře, neboli „trhlině“, napsal Karika před třemi lety. Inspirovalo jej vyprávění čtenáře, který mu líčil podivné zážitky z pohoří Tribeč. Kniha sklidila nebývalý úspěch a zařadila se na Slovensku mezi trháky.

Do českých kin nyní přichází po slovenské premiéře její filmová verze, kterou v domácích kinech vidělo přes čtvrt milionu diváků. Během prvního víkendu utržila téměř půl milionu eur, což se dosud žádnému slovenskému filmu nepovedlo.

Pohlceni horou

Hrdinou je mladík, jehož náhodně nalezené nahrávky z rozpadlé psychiatrické léčeb-ny inspirují k výpravě do rozlehlého pohoří, v němž se během let ztráceli lidé. Má s sebou přítelkyni a dva muže, jejichž minulost je s tajemným územím také spjata. Pohání jej zvědavost i mediální ambice. Uprostřed nekonečných lesů však během výstupu na tajemnou horu padnou do osidel časových smyček, zneklidňujících zvuků a světel.

Původní námět rozehrál Karika v knize do několika rovin. Hraje si s časem, zákeřností mediálních senzací a hlavně se čtenářem, jehož fantazii a interpretaci ponechává volný prostor. Na hraně mystifikace a „skutečných událostí“ se odvíjí důmyslně sepsaný rébus, který ocení každý fanoušek záhadologických příběhů.

Autor filmového scénáře Tomáš Bombík se logicky musel uchýlit k jistému zjednodušení. Daří se mu zejména v první polovině filmu, kdy exponuje postavy a rozehrává linii pomateného fanouška, jenž „unese“ spisovatele a míří s ním nocí do magického pohoří. Během cesty odvypráví celý příběh, jenž se před divákem odvíjí v obrazech.

Záhady na place

Režisér Peter Bebjak je zručný tvůrce thrillerů a dramat, připomeňme úspěšnou Čáru nebo Čističe. V Trhlině pracuje působivě s motivy paralelních světů, do nichž se postavy různě propadají (zdánlivě stejná místa, ale vždy v jiné realitě a s jinými detaily jako dveře v původně prázdné zdi nebo pátý účastník ve čtyřčlenné výpravě). Hraje si zkušeně s hororovou náladou, kterou podtrhávají reálné kulisy Tribeče, rozpadlých stavení i dobrá práce se zvukem. Bezpochyby se do ní promítla nálada na place během natáčení se občas rozbila technika a členové štábu se prý báli chodit sami na toaletu…

Slovenský Blair Witch

Napětí na plátně funguje, ve druhé půli filmu se ale už některé situace opakují a tempo brzdí. Zkušený znalec hororů se navíc těžko ubrání dojmu, že se režisér vydatně přiučil u Záhady Blair Witch. Tvůrci kultovního thrilleru z roku 1999 pracovali obdobným způsobem, včetně soukromých videí, a dlužno říct, že uhráli tichou hrůzu mezi stromy až do parádního finále.

To se o Trhlině říci nedá. O diváky ale jistě nebude mít nouzi, ostatně tahákem už je samotná kniha. Mimochodem, její autor si tu pro radost zahrál miniroli lesníka Samšaly.

Hodnocení Deníku: 60 %