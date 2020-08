Antonio Banderas se původně věnoval fotbalu. Po zranění v teenagerském věku se však musel se snem o sportovní kariéře rozloučit a rozhodl se pro herectví. Absolvoval školu dramatického umění ve svém rodišti a poté se stal členem Španělského národního divadla v Madridu.

Pro film jej objevil jeho slavný krajan, režisér Pedro Almodóvar, který jej v roce 1982 obsadil do filmu Labyrint vášní. Herec postupně zazářil v několika jeho dalších snímcích jako Ženy na pokraji nervového zhroucení, Matador, Spoutej mě!, Kůže, kterou nosím, Rozkoš v oblacích a nejnověji Bolest a sláva, který byl uveden do kin loni.

Almódovarův příběh

Křehký snímek o životním bilancování stárnoucího režiséra je částečně autobiografickým Almodóvarovým příběhem. „Ve Španělsku mi mnoho lidí řeklo, že ve filmu jsou okamžiky, kdy na plátně nevidí Antonia, nýbrž mě samého,“ přiznal režisér na setkání s médii v Cannes. „Pro mě je to dosti nezvyklé a pro Antonia bezesporu lichotivé.“ Potvrdil to ostatně i sám Banderas, který ke snímku dodal: „Ve filmu jsou scény a monology, u nichž bych nikdy nevěřil, že je Pedro zveřejní.“

Prvním Banderasovým americkým počinem byl dokument S Madonnou v posteli z roku 1991. V USA se pak proslavil ve snímcích Desperado, v němž vtiskl své postavě tajemného potulného kytaristy grácii hrdinných mstitelů, Interview s upírem, kde byl krvelačným Armandem, či Evita, ve kterém se před kamerou opět setkal se zpěvačkou Madonnou (v některých ze zmíněných titulů si i zazpíval).

Další úlohy vytvořil taktéž v amerických snímcích Vikingové, Frida, Sedmý hřích, v němž byla jeho partnerkou Angelina Jolie, či Philadelphia, kde ztvárnil partnera Toma Hankse. Asi největší popularitu mu zajistila role mstitele Zorra.

„Nabídli mi ji na večírku k oscarové Philadelphii. Na stole ležela cola a ta zlatá soška. Steven Spielberg (coby producent) se mě zeptal: Chceš to dělat? A já prostě řekl, že ano,“ vyprávěl Antonio Banderas novinářům na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, jehož hostem byl v roce 2009. Zároveň prozradil, že si užívá i toho, že mohl propůjčit hlas animované postavě kocoura v úspěšné sérii Shrek.

Herec režisérem

Jako režisér debutoval v roce 1999 černou komedií Léto v Alabamě, v níž svěřil hlavní roli své někdejší manželce Melanii Griffithové. K jeho dalším režijním počinům patří snímek Letní déšť, který vypráví o životních radostech i strastech osmnáctiletého Miguelita.

Za typického režiséra se ale nepovažuje. „První vklad do filmu je hlavně od herců. Velmi mne ale zaujala možnost práce s kamerou, použití různých čoček a barev. Snažím se sice vytvářet prostor, kde je dovoleno neuspět, ale každý záběr svých filmů mám před natáčením promyšlený. Baví mě vytvářet natáčecí plány, ale nechávám i určité pole pro improvizaci,“ přiblížil umělec své režisérské pocity.

„Sám jsem bohužel někdy pracoval s režiséry, kteří se vás snaží nasouvat do něčeho, co nejde udělat. Nechce se vám do toho, pokud to ovšem není osobnost jako Pedro Almodóvar,“ uvedl v Karlových Varech Antonio Banderas, který se coby Evropan může pyšnit hvězdou na hollywoodském Chodníku slávy.