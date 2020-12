„Měl jsem delší čas soukromé přání posunout se ve filmu někam jinam, hrát jiné postavy. A pak přišel Josef Mysliveček. Snad to je projekt, o kterém jsem snil. Půldruhého roku jsem nepřečetl jedinou knihu, na nic nebyl čas. Ale bylo to krásné osvěžení,“ zhodnotil titulní roli Vojtěch Dyk, který se kvůli natáčení česko-italsko-slovenského projektu musel učit tři jazyky včetně italštiny. „Vojta mluví nějak moc dobře, měl by mít víc český přízvuk,“ stěžoval si prý zkraje natáčení režisér s tím, že hercova italština byla vynikající. Ostatně Dyk v jejím studiu hodlá pokračovat i po natáčení.

Tvůrci natočili 53 minut hudby, kterou je nyní potřeba ve střižně krátit. „Všechny hudební scény jsme točili naživo, což je dosti neobvyklé,“ říká herec, pro něhož byl Il boemo možností Myslivečka i barokní hudbu více poznat a který kvituje, že dostal šanci dirigovat orchestr. „Však taky Collegium málokomu půjčuju,“ doplňuje se smíchem Václav Lux, dirigent zmíněného barokního orchestru a hudební patron filmu. Připomíná také, že mnozí filmaři ukazují orchestry té doby ve špatném rozsazení, Il boemo se naopak drží dobové zvyklosti.

Hořící koučka

„Nebylo to vždy snadné, pandemie samozřejmě do natáčení zasáhla. Hlavně z hlediska různých opatření na obou stranách,“ dodává k projektu producent Jan Macola. „Italové měli tři druhy testů, nemohli jsme točit v řadě domluvených velkých paláců, protože byly zavřené. Ale dostali jsme se díky tomu do interiérů obydlí, jejichž obrazy, nábytek a dekorace bychom asi jindy stěží objevili a použili.“

Točili v nouzovém stavu ve zcela vyprázdněných Benátkách, což by se za jiných okolností nepodařilo. V Itálii pracoval štáb hlavně letos v létě, ve vedru, které násobily ještě filmové svíčky v rámci příběhu. „V jeden moment jsem zaregistroval, že od nich vzplály vlasynaší dialogové koučky. Nebyl ale čas to moc řešit. Když se italský koproducent tázal, co se na place dělo a že nemůžeme stopovat natáčení, řekl jsem: to nic, prostě jen hořela koučka,“ směje se Petr Václav.

Film se 120 milionovým rozpočtem obsáhne patnáct let skladatelova života od příchodu do Itálie až po jeho nešťastný skon. Do kin je plánován na podzim 2021, s online premiérou v případě další koronavirové vlny tvůrci nepočítají. „Možná ho budeme streamovat jako koncert,“ žertuje Vojtěch Dyk. Jan Macola ale upřesňuje: „Il boemo je film určený pro velké plátno. S velkorysými kostýmy italského návrháře, velkou výpravou a hudbou. Věříme, že na podzim už kina normálně pojedou.“