Druhého září festival symbolicky zahájí snímek domácí filmařky Daniele Luchettiové nazvaný Lacci (Kravaty). Jde o anatomii jednoho komplikovaného manželství. Ve filmu, jenž poběží mimo soutěž, uvidí diváci kromě jiných oblíbenou italskou hvězdu, kterou známe i z návštěv u nás: Albu Rohrwacherovou.

„Jsem optimista a věřím, že do Benátek bude moci přijet většina filmařů a herců, které jsme pozvali,“ řekl pro americký časopis Variety umělecký šéf festivalu Alberto Barbera. „Pokud by to z nějakého důvodu nešlo či pokud bychom se cítili stále ohroženi nákazou, nabídneme jim alternativní způsob, jak filmy uvést a oslovit diváky v sále.“ V programu letošního benátského festivalu zatím figuruje přes padesát filmů, z toho osmnáct se dostalo do hlavní soutěže. Je mezi nimi i Nomadland režisérky Chloé Zhao s Frances McDormandovou, který má podle ředitele Barbery oscarový potenciál.

Naděje pro domácí kinematografii

Italský film neotevíral festival v Benátkách přes deset let. Vloni se této cti dostalo snímku Hirokazu Koreedy s Catherine Deneuveovou. Pravda, předloni to byl První člověk od Damiena Chazella. Organizátoři chápou letošní volbu jako poctu i naději domácí kinematografii.

„Ještě nedávno jsme se báli, že by se film pro kina mohl stát vyhynulým tvorem,“ říká režisérka úvodního snímku Luchettiová. „Ale pandemie nám ukázala, jak moc ho vedle hudby, obrazů a knih potřebujeme.“

Festival potrvá do 12. září a v čele poroty usedne australská herečka Cate Blanchettová.