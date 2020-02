Kristián pro herečku Ivu Janžurovou a soutěž komedií. To jsou první novinky filmového festivalu Febiofest, který se letos uskuteční od 19. do 27. března.

Febiofest ocení herečku Ivu Janžurovou | Foto: Deník

„Pokaždé se mě ptají, jaký svůj film bych do programu vybrala. A já vždy říkám: vyberte si sami,“ řekla dnes médiím Iva Janžurová, jež dostane čestného Kristiána v závěru přehlídky a kterou připomenou filmy Penzion pro svobodné pány, Morgiana či Ene bene. „Mám vůči svým filmům různé pocity a chybí mi odstup. Penzion jsem prvních deset let nenáviděla. Návrhářce Ireně Greifové jsem zase jednou řekla, že jsme to s těmi maskami a líčením v Mor-gianě přehnaly. Několik let mě za to nezdravila.“