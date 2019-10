Titulní hrdina režiséra Todda Phillipse mate. Jako známý komiksový padouch budí dojem, že jde o další snímek z batmanovské ságy. Je ale stejným překvapením jako režisér, jenž měl dosud na kontě vesměs zapomenutelné komedie typu Škola svádění či Pařba ve Vegas. Joker, k němuž napsal scénář se Scottem Silverem (The Fighter), má ale více vrstev, než byste čekali.

Geneze zla

Phillips přemlouval studio Warner Brothers k právům na realizaci rok. Plánoval drama o zkažené společnosti, ale díky nápadu propojit je s postavou Jokera protlačil scénář snadněji. Byla to rafinovaná kalkulace. Dostal do filmu, co chtěl, a navrch láká na atraktivní figuru.

Joker líčí genezi zla. Klauna, který touží být stand-up komikem, pronásleduje smůla. Zjevem a divným smíchem přitahuje zloděje a opilce, takže ho ve špinavých gothamských ulicích čas od času čeká brutální výprask.

Shodou nešťastných náhod přijde o job, jím uctívaná ikona talk show ho sice vytáhne do světel ramp, ale de facto se mu vysmívá, a do toho všeho začne odhalovat neblahá fakta o své matce a rodinné minulosti. Zkrátka špatně rozdané karty. Na jednoho outsidera, jehož sny jsou větší než reálné šance, moc ran naráz. Spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů se roztáčí. To vše v ponurých kulisách města, jež – zavalené odpadem a nuzotou – čeká na spásu.

Herecký koncert

Joker splňuje představy náročného diváka. Každá součást strhující podívané tu má své místo, nic není navíc ani nechybí. Dobře napsanými charaktery (Joker, matka, tv celebrita v podání Roberta De Nira) a situacemi počínaje a bravurní kamerou i hudbou (Hildur Guðnadóttir) sloužící tísnivé atmosféře a přesahu do naší současnosti konče.

A nad tím vším dvouhodinový herecký koncert Joaquina Phoenixe, jenž kvůli roli zhubl na 50 kilogramů (!) a studoval videa lidí s poruchou způsobující nekontrolovatelný smích. Pokřivené držení těla, nervní mimika, způsob běhu a taneční číslo na schodech, taková kreace se v kině vskutku nevidí každý den.

Vůdci zrození z komplexů

Pro někoho může být Joker akční show, pro jiné sociální podobenství. V druhém plánu tvůrci odkrývají klíčové momenty toho, jak se rodí násilí a společenská nenávist.

Zhoubný dopad televize („je to pravda, říkali to ve zprávách,“ říká Jokerova matka), trauma z nenaplněných ambic, pohrdání vyšší třídy, bezmoc sociálních vyděděnců, jimž se nedaří opustit bludný kruh, ústící do syrových pouličních střetů. Od nichž je už jen kousek k většímu průšvihu. Třeba velebení vůdců zrozených z komplexů davů.