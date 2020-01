Modelář režiséra Petra Zelenky se blíží do kin. Jeho autor v něm nabízí různé „recepty na to, jak žít”. Dva z nich zosobňují hlavní hrdinové Kryštof Hádek a Jiří Mádl, kamarádi provozující půjčovnu dronů.

Z filmu Modelář Petra Zelenky | Foto: Michaela Hermína

Podle Jiřího Mádla v roli Plecha jsou peníze jedinou šancí na slušný život. Jeho parťák Pavel v podání Hádka raději bojuje za spravedlnost. Jak to všechno dopadne? A jak velkou moc mají tito novodobí vzdušní roboti? Diváci se to dozvědí 6. února, kdy snímek vstupuje do kin. Uvidíme v něm také Zuzanu Fialovou, Veroniku Khek Kubařovou a Elizavetu Maximovou.