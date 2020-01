Bond zůstane mužem. Producentka vyvrátila spekulace o agentu 007

Že bude aktuální bondovka Není čas zemřít (No Time to Die) poslední, kde se v roli agenta 007 objeví Daniel Craig, je už nějaký čas známo. Panují ovšem otazníky kolem toho, kdo jej zastoupí, dokonce se v kuloárech šuškalo, že by to mohla být i žena. Producentka filmů Barbara Broccoli ovšem všechny domněnky vyvrátila.

Snímek z filmu No Time to Die | Foto: Forum Film