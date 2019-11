Miláček nejen amerických diváků, respektive divaček, prošel svým krátkým životem s pocitem, který přijala za svůj i americká poválečná generace: naštvanosti a frustrace.

Smrt za volantem

Jako by tušil, že má vyměřený jen malý úsek života, hlásal James Dean, že žít se má každý den tak, jako by to bylo naposled. Natočil jen několik filmů, patří ale k nezapomenutelným. Za dva z nich byl jako první herec posmrtně nominován na Oscara: Na východ od ráje (1955) a Gigant (1957). Western Gigant se dokončoval už bez něj, následující film Roberta Wisea Někdo tam nahoře mě má rád už se točil celý s náhradníkem. Roli převzal Paul Newman.

Dean miloval krásné ženy a rychlá auta a to druhé se mu stalo osudným. 30. září 1955 usedl do svého porsche a už z něj nevystoupil. Při návratu ze závodního okruhu Salinas v Kalifornii jej oslnilo nízké zapadající slunce a herec se srazil s protijedoucím vozem. Při 110kilometrové rychlosti neměl šanci. Bylo mu 24 let.

Digitální James

Studio Magic City Films se teď pustilo do odvážného projektu chce Deana na plátně digitálně oživit. Stane se tak ve snímku Finding Jack vracejícímu se do éry vietnamské války, v němž se má zesnulý herec díky trikové společnosti CGI visual effects objevit. Studio získalo souhlas i filmová práva od Deanovy rodiny.

„Jsme poctěni, že se rodina rozhodla náš nápad podpořit,“ řekl v prohlášení pro časopis Variety producent Anton Ernst. „Vnímá tento projekt jako Jamesův čtvrtý film, který už nestihl natočit. Uděláme všechno pro to, abychom se nezpronevěřili hercově památce a nezklamali důvěru jeho bližních a fanoušků.“

Hercova „reinkarnace“ na plátně bude výsledkem kombinace archivních fotografií a filmových scén.

Lidé a psi ve válce

Finding Jack (Pátrání po Jackovi) je adaptací románu Garetha Crockera o válce a lásce k němé tváři. Líčí osudy vojáka, který se během války ve Vietnamu spřátelí v džungli s labradorem Jackem. Po odchodu amerických vojsk ale musí psa v zemi nechat. Příběh je založen na reálných faktech za této války bylo v džunglích opuštěno přes tisíc psů.