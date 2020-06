Snímek začíná pohledy na život před vypuknutím pandemie. Lidé nakupují, sedí v restauracích, baví se, oslavují třicet let od nabytí svobody na Národní třídě v Praze – u pamětní desky zapalují svíčky. V tu chvíli ještě netuší, že se svoboda znovu otřásá v základech. Přesně týž den, tedy 17. listopadu 2019, se totiž v čínské provincii Chu-pej objevil první případ nákazy novým typem koronaviru a začal se šířit do celého světa.

Následující záběry už ukazují prázdná města a ulice, zavřená hřiště, muzea, stadiony, obchody a tváře s rouškami. Pohled shora na vylidněnou zemi připomíná apokalyptický film. Režisér Adolf Zika jej natáčel od prvního do posledního dne nouzového stavu. „Způsob, jaký jsem pro vyprávění použil, může být pro diváky nezvyklý, ale věřím, že je tím nejvhodnějším pro toto citlivé téma,“ říká Zika.

Ve filmu přináší výpovědi několika lidí – vědce, fotografa, učitelky, sportovce nebo farmáře, kteří komentují atmosféru ve společnosti. Mnozí z nich projevují obavy o budoucnost, ale zároveň neztrácejí naději. A téměř jednohlasně mluví o tom, že svět už nikdy nebude takový, jaký býval. „Nastala situace, kdy jsme viděli, že jsme součástí přírody. Nestojíme nad ní, bylo by velmi arogantní si to myslet. Příroda umí věci, které ani nedokážeme pochopit,“ říká například moderátor a popularizátor vědy Daniel Stach.

Humor léčí

Jak ve společnosti v souvislosti s koronavirem postupně narůstala solidarita, začaly se podle psychiatra Cyrila Höschla vynořovat vlastnosti, které se v temných dobách vždy projevovaly. „Jsou jimi agrese, práskačství ve smyslu – on šel po ulici a neměl roušku… No, co s načatým životem? Nenechat se svázat a chovat se co nejnormálněji,“ míní Höschl.

O humoru, s nímž jde nakonec všechno lépe překonat, promluvil zpěvák Matěj Ruppert. Aby se v domácí izolaci nezbláznil, začal natáčet videa a zavěšovat je na Instagram. U diváků se setkaly s nadšenými reakcemi. „Upletl jsem si na sebe bič, protože není jednoduché natočit denně nějakou volovinu. Díky tomu jsem si ale uvědomil, jak je humor v životě důležitý. Humor léčí,“ podotýká zpěvák. Komentář k filmu namluvil herec Martin Stránský.