Že z něj jednou bude velký herec, nenapadlo zřejmě ani samotného Jaroslava Marvana. Jednoduše tomu nic nenasvědčovalo. Rodák z pražského Žižkova vystudoval reálku a stejně jako otec se stal pošťákem. Už od začátku dvacátých let ale navštěvoval ochotnický spolek Husova fondu, kde musel nečekaně zaskočit za nemocného kolegu. Přáteli a blízkými přezdívaný „Jári“ se ve svěřené roli osvědčil a tehdy zažil první potlesk.

Po maturitě byl jako poštovní úředník odvelen do Užhorodu na Podkarpatskou Rus, kde se ochotničení také věnoval. A pokračoval v tom i po návratu do Prahy. Jeho spolužák z reálky mu domluvil schůzku se svým známým, Vlastou Burianem, který jej záhy angažoval do vlastního divadla. Brzy se ukázalo, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohl Burian udělat. Marvan mu byl geniálním dvorním nahrávačem dlouhých sedmnáct let (od roku 1926 až do roku 1943). Na jevišti byl opakem jeho výbušnosti a energičnosti.

„Burian umožnil Marvanovi existenci, o jaké se nesnilo ani umělcům v Národním divadle. Zejména špičkoví herci, vedle Marvana také Jindřich Plachta či Čeněk Šlégl, si u Vlasty Buriana žili opravdu nádherně. Bez ohledu na krizi ve třicátých letech,“ uvedl v televizním dokumentu z cyklu „Příběhy slavných: Jári“ filmový a divadelní kritik Vladimír Just.

Poté Marvan přestoupil do souboru Divadla na Vinohradech a následně do Městských divadel pražských, kde vytvořil své nejlepší role (v inscenacích Veselé paničky windsorské, Zdravý nemocný či Tartuffe). V roce 1954 se stal členem činohry Národního divadla, kde zůstal až do své smrti.

Ve filmu začínal ještě v jeho němé éře – poprvé se objevil ve snímcích Dobrý voják Švejk či Falešná kočička z roku 1926. Následovala celá řádka malých, středních i hlavních rolí v žánrově i kvalitativně odlišných filmech. Nejčastěji hrával lékaře, advokáty, továrníky, úředníky nebo ředitele. Partnery mu byli v předválečné a válečné době jeho kolegové z divadla – Vlasta Burian (Anton Špelec, ostrostřelec, Pobočník Jeho výsosti, Revizor, Hrdinný kapitán Korkorán, Tři vejce do skla či Ducháček to zařídí), Jindřich Plachta (Cesta do hlubin študákovy duše, Nebe a dudy), ale i Oldřich Nový (Kristián, Valentin Dobrotivý).

Nejoblíbenější komik

Vyhledávaným filmovým hrdinou se stal Marvan především po válce, kdy postupně zaujal jejich místo a stal se nejoblíbenějším komikem. Zazářil například v lidových komediích Právě začínáme (1946), Poslední mohykán (1947), Železný dědek (1948), Plavecký mariáš (1952), Dovolená s Andělem (1952), Anděl na horách (1955) nebo Hudba z Marsu (1955). Svou nejpopulárnější postavu, radu Vacátka, vytvořil až ke konci své kariéry v televizním seriálu Hříšní lidé města pražského (1968) a ve čtyřech celovečerních filmech, které na tento divácky úspěšný seriál navazovaly. Svůj poslední film, jímž byl muzikál Noc na Karlštejně (1973), natáčel již s velkými zdravotními problémy.

Kolegové a tvůrci vzpomínají na Jaroslava Marvana, jehož herecká dráha přežila bez újmy tři politické režimy, různě. Například Radoslav Brzobohatý ve zmíněném dokumentu uvádí: „Měl v sobě zvláštní člověčinu, jeho filmy jsem měl rád. Marvan mi vždycky utkvěl. Navíc byl vždy perfektně připravený,“ vyprávěl herec, který se s Marvanem sešel v seriálu F. L. Věk či ve filmu Pěnička a Paraplíčko.

Na druhou stranu o něm filmový a divadelní kritik Vladimír Just prohlásil: „Za velice špatné považuji od Marvana jako člověka to, jak se po roce 1945 zachoval k Vlastovi Burianovi (po obvinění z kolaborantství, pozn. red.). V jeho vzpomínkách či článcích, když byla o Burianovi řeč, šlo spíš o pomluvy. Nikdy se jej ani slovíčkem nezastal, ačkoli měl sám máslíčko na hlavě. Odpovídal i v anketách Arijského boje, což byl snad nejhorší udavačský plátek. Ještě horší než Rudé právo v padesátých letech. Tak to je velká ostuda.“

O osobnosti Jaroslava Marvana (stejně jako o dalších hvězdách stříbrného plátna) pojednával před pěti lety seriál Bohéma, v němž jej ztvárnil herec David Novotný. „Můj vztah k Jaroslavu Marvanovi se samozřejmě proměnil. Člověk ho celou dobu vnímá nějakým způsobem, ale pak si přečte scénář, který může být z části fikcí, a vidí ho úplně jinak. Bylo to složité nahlížet Marvanovi do soukromí. Pustili jsme se do něčeho, co tak úplně neznáme, ale zároveň to bylo zajímavé a poutavé. Bavilo mě to. Doufám jen, že my nebudeme nikdy vystaveni tak extrémnímu tlaku jako ti, které dnes hrajeme,“ uvedl Novotný.

Jaroslav Marvan



* Narodil se 11. prosince 1901 na Žižkově v Praze.



* Účinkoval ve 212 filmech, stal se jedním z nejobsazovanějších českých herců vůbec.



* Jeho herectví bylo civilní a realistické, pracoval jen s náznakem mimiky a střídmostí v gestu.



* Byl velmi pečlivý, zodpovědný, lpěl na minutové přesnosti a nerad měnil návyky.



* Jeho ženou byla Marie Marvanová, původně také herečka.



* S tragicky zesnulou Alenou Jančaříkovou (taktéž herečkou) měl nemanželskou dceru Alenu (narodila se v roce 1960).



* Zemřel po těžké nemoci 21. května 1974 v Praze.