Pro režisérku je to velmi osobní snímek, neboť ji ke scénáři inspirovalo předčasné úmrtí jejího bratra. Nelehkou roli v tomto divácky nesnadno přijatelném snímku dostal Javier Bardem, jenž si musel vystačit s jemnými nuancemi jediného výrazu.

„Naslouchal jsem Sally a studoval i materiály s lidmi, kteří trpí zvláštní formou demence, bohužel i v mladším věku než bývá obvyklé. Občas jsem to musel přerušit, bylo to vyčerpávající,“ přiznal novinářům herec. „Práce to byla náročná, ale i krásná. Včetně setkání s přáteli, které mám rád, a španělsky mluveným prostředím.“

Poetická španělština

„Má-li něco působit poeticky, pak jedině španělština!“ prohlásila Salma Hayek na adresu filmu, kde zní kromě angličtiny i tento jazyk. „Bylo pro mě poctou a radostí natáčet příběh, kde jsme s Javierem měli to privilegium mluvit španělsky. Berlín je těmto národním filmům nakloněn, v 90. letech jsem tu byla s Uličkou zázraků, teď znovu. Je to skoro symbolické. Za Javiera Ti Sally moc děkuji, je to můj kamarád, koneckonců, vzal si mou nejlepší přítelkyni, Penelope Cruz!“

Elle Fanning, která hraje ve filmu Bardemovu dceru, se vyznala z jiné radosti. „Hrát s Javierem, tím nádherným mužem a v tak těsné herecké blízkosti tolik dní, to by mě před pár lety ve snu nenapadlo. Ale stalo se. Ó můj bože! Sally mi dala tenhle krásný scénář a za to děkuji,“ chrlila okouzleně herečka na adresu svého kolegy.

„Javier překonal všechna má očekávání, byl skvělým hereckým partnerem, nesmírně koncentrovaný a inspirativní pro mou práci. Bylo to jako by nehrál postavu, ale byl blízkou osobou, ztracenou ve svém vnitřním světě, která potřebuje mé porozumění. Na tohle natáčení budu dlouho vzpomínat.“