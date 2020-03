Dokument 11 barev ptáčete líčí jedenáct let vzniku vysně-ného projektu Václava Marhoula a dlužno říct, že se u něj na rozdíl od hraného Ptáčete i zasmějete. Nabízí kromě upřímné zpovědi režiséra („já se dnes fakt rozplakal“) a dalších zúčastněných i půvabné komentáře a momentky z placu.

„Tak jste svlíkli i režiséra,“ vstupuje Marhoul ve spodkách a triku do ledového potoka, aby šel příkladem malému herci. Načež ten kontruje: „Ale já nechci nastydnout kvůli blbýmu filmu!“

Jindy se šťastně pyšní: „Pan učitel nechtěl, abych šel jinam. Protože teď má ve třídě herce.“

Fuckin good

Dokumentarista Vojtěch Kopecký nechává aktéry komentovat akce, všímá si krásy krajiny, situačních gagů i tvrdých okamžiků. Z házení Petra Koltára do zamrzlého jezera či žumpy jde na člověka úzko, stejně jako vidět ho mezi kolejemi pod jedoucím vlakem či s pistolí na střelnici. Prozradí také některé triky, třeba jak se točil obraz Péti až po hlavu v hlíně.

Mnohé poznámky zúčastněných hvězd, třeba Stellana Skarsgårda, diváky pobaví: „Tohle bylo tedy fucking good!“ Dokument střídá vážné i rozverné polohy, má švih. Jsme svědky natáčení ve vedru, mrazu i vichřici, kdy udržet techniku a přístřešek pro štáb byla jen jedna ze zkoušek odolnosti.

Do poslední klapky

Je to Marhoulova pocta svému štábu, lidem, kteří ho podrželi a šli s ním do velkého a nejistého dobrodružství. Nezbývá než smeknout před kuráží a důvěrou, nejen kameramana Vladimíra Smutného, Petra Kotlára či známých hvězd, ale všech, kteří tuhle „ptačí“ odyseu podstoupili od začátku až do poslední klapky - rok a půl dlouhého natáčení. Záslužná podívaná.