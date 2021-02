V tyto dny ji v zimních kulisách dotočil režisér Jaroslav Fuit. Poslední klapka padla v srdci Českého ráje, na zasněženém vrcholku hory Kozákov. Právě zde se točily klíčové scény filmu – kdy se rozhoduje, jestli má vztah dvou hlavních hrdinů, Terezy a Tomáše, ještě šanci. Hrají je Veronika Khek Kubařová a Igor Orozovič, autory scénáře jsou Kateřina Gardner a Pavel Novák.

Slabost pro Pretty Woman

„Romantické komedie miluju a často po nich sahám,“ svěřila se herečka. „Myslím, že jsou v životě dny, kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního, něco, o čem ví, že dobře skončí. Třeba zrovna v téhle době.“ A dodává: „ Ve filmu mám skvělé a milé kolegy - Matouše Rumla, Lenku Vlasákovou a Igora Orozoviče. S Igorem jsme tvořili dvojici a musím říct, že se mi s ním hrálo dobře - je velmi inspirativní.“

Orozovič, kterého známe z filmů Bella mia a Zakázané uvolnění nebo ze seriálu Kriminálka Anděl, prý velkou slabost pro romantiku nemá. Přesto přiznává: “Skoro fanaticky mám rád tři obdobné snímky - Notting Hill, Pretty Woman a samozřejmě Láska nebeská. Ne pro tu romantiku, ale hlavně proto, jak v nich všechno filmařsky i scenáristicky skvěle do sebe zapadá.“

Radši všední humor

Jak říká, s režisérem společně procházeli všechny scény a dohadovali se na úpravách. A to včetně slavného songu, který v jisté chvíli nechá hrdina své lásce zahrát ve známé pražské kavárně. „Přizpůsobili jsme si to zkrátka tak, aby nás to bavilo a mělo správnou míru,“ vysvětluje herec. „Mám raději humor vycházející z běžných situací, které se v reálu mohou stát, než hledání vtipu za každou cenu.“

Snímek Jedině Tereza bude mít premiéru 29. července a do kin jej uvede distribuční společnost CinemArt. Nezbývá než držet palce, aby neskončil online.