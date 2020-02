Americký snímek Ježek Sonic vstupuje do našich kin s pozitivními čísly ze zahraničí, zejména z USA. Původní obavy fanoušků stejnojmenné videohry, kterou filmaři překlopili na plátno, se nepotvrdily. Naopak panuje spokojenost.

Koneckonců americká čísla jsou výmluvná. Celosvětové tržby modrého ježka, který se poprvé představil na Super Bowlu, činí za první týden přes 125 milionů dolarů, což už teď vysoce překračuje filmové náklady (85 milionů dolarů). Film Jeffa Fowlerse se tak vyhoupl v žebříčku prvních hitů roku 2020 na druhou příčku (první jsou Mizerové navždy s Willem Smithem). Provází ho pověst nejúspěšnější herní adaptace premiérového víkendu.

Pro méně zasvěcené, kteří nejsou ve videohrách dvakrát zběhlí modrý ježek (Sonic) se na herním trhu objevil roku 1991 a od té doby vystřídal i komiksy a animované série. Je nadaný schopností utíkat rychleji než zvuk. Moc rád by ale tuhle výbavu vyměnil za skutečného kamaráda.

Sice navštěvuje městského šerifa Toma, problém ale je, že tenhle dobrý muž si Sonica vzhledem k jeho mrštnému tempu nestačil ani všimnout. Když po něm začne jít šílený Doktor Robotnik (kterého ztvárnil Jim Carrey), ukáže se, že má přece jen v Tomovi věrného přítele. Filmu pomohlo, že producenti po fanouškovských výhradách vůči prvním záběrům odložili premiéru a digitální „outfit“ hrdiny zásadně upravili.

Divák nade vše

„Nevzpomínám si, že by se v historii studia takto někdy vyšlo fanouškům vstříc,“ nechal se slyšet Chris Aronson z domácí distribuce společnosti Paramount. „Ale jsem tomu rád. Cílový divák určuje, co je dobře a co špatně. Má jasno a my se snažíme mu naslouchat.“

Možná měli totéž před časem udělat i producenti Universalu s filmovými Kočkami. Oba snímky provázely po prvních trailerech stejně mizerné ohlasy ohledně digitální podoby hrdinů (hrdinek), jen Paramount se z nich ale poučil. Uvidíme, jestli si bleskový Sonic s magickými kroužky jak od Pána prstenů povede zdárně i u českých diváků.