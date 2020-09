„S diváky a filmaři chceme být v dobrých i horších časech. Prioritou je samozřejmě bezpečnost, ale zároveň nechceme rezignovat na vzájemná setkávání a inspirativní diskuse,“ dodává Hovorka. A pokud by opravdu došlo k zákazu kulturních akcí, mají pořadatelé v záloze on-line verzi.

„Stále věříme, že k tomu nedojde. Naše společnost se musí naučit s koronavirem žít a filmové projekce s rouškami v sálech nejsou z epidemiologického hlediska nebezpečné,“ dodává Hovorka.

Planeta a my

Nabitý program nabídne snímek slavného islandského hudebního skladatele Jóhanna Jóhannssona, filmový portrét slavné performerky Mariny Abramović i nejlepší dokument festivalu Sundance, Epicentro od Huberta Saupera. Nejen sekci hudebních dokumentů vévodí ženy, jejich otisk najdeme i na jiných akcích festivalu. Na Inspiračním fóru se pak bude diskutovat o Africe, technologiích nebo ekologii.

Festival tradičně přinese klasický i experimentální autorský dokument a tematické retrospektivy plus řadu nesoutěžních programových sekcí, například Zvláštní uvedení. V sekci, která cílí na výjimečné kinematografické události, bude k vidění první a zároveň poslední film Islanďana Jóhannssona Last and First Man, který se představil poprvé letos na Berlinale. Protože režisér před dvěma lety předčasně zemřel, byl dokončen až po jeho smrti.

Cesty za svobodou

K budoucnosti planety se vyjadřuje i Epicentro Rakušana Huberta Saupera. Film vyhrál letos na festivalu Sundance Velkou cenu poroty za nejlepší světový dokument. Tvůrce sleduje současný stav „ostrova svobody“ - komunistické Kuby. Mezi americké studenty vezme diváky snímek Nedobytní režiséra Todda Chandlera. Na pozadí tradičních školních rituálů, jako jsou basketbalové zápasy nebo studentské průvody, zkoumá americký fenomén „školních střelců“ a to, jak proměnili americkou společnost.

Zdroj: Youtube

Neuvěřitelný příběh litevského námořníka Simase Kudirky nabídne soutěžní sekce Svědectví. Kudirkova loď se v čase studené války náhodně setkala na moři s americkou. Námořník se vrhl z paluby, aby se dostal na svobodu, americká strana ale muže Rusům ve finále vrátila.

Ženský element

Hudební filmy mají letos má jasný leitmotiv: příběhy o ženských hrdinkách natočené ženskými filmařkami. Promítnou se i do programu Inspiračního fóra, jež letos slaví deset let. Návštěvníky čeká šest dní diskusí a přednášek na šest různých témat.

„Fórum je příležitost objevovat nové perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru nečekané otázky. Propojujeme globální myslitele s těmi lokálními, mladou i starší generaci, ženy a muže,“ říká dramaturgyně Inspiračního fóra Tereza Swadoschová. Šestici témat otevře „Náboženství“, jehož otázky zní: Jsou si muži a ženy v církvi rovni? Jak se u nás žije farářkám?

Je zkrátka na co se těšit a o čem debatovat, třeba i s rouškami. Ji.hlava proběhne od 27. října do 1. listopadu.