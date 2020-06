Jih proti Severu: opět na indexu

Streamovací služba HBO Max stáhla ze své nabídky oscarový film Jih proti Severu. V roce 1939, kdy šel do kin, byl přijat s nadšením. Ve zjitřené atmosféře roku 2020 ale vadí. Není to první vlna odporu proti dílům obsahujícím etnické a rasové předsudky. HBO Max věří, že až proběhne diskuse o kontextu tohoto a jiných problematických filmů, titul se do nabídky vrátí.

Jih proti Severu (1939) | Foto: Warner Bros. Pictures