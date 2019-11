Nepamatujete si své jméno, nevíte, kde jste a v jaké zemi. Polovina závodu ve tmě. Tak líčí jedna z filmových postav pocity jezdce nejtěžšího automobilového závodu, který trvá 24 hodin.

Pohled do jeho zákulisí přineslo už drama Le Mans z roku 1971. Zářil v něm Steve McQueen, sám náruživý jezdec, jenž závodní okruh, dlouhý 13,5 kilometru, osobně vyzkoušel. Ještě před ním se divákům tajil dech při Grand Prix Johna Frankenheimera, kde si zahrál šansoniér Yves Montand, nebo u Vítězství s Paulem Newmanem.

Teď zlákal svět silných vozů a nervů Jamese Mangolda, tvůrce filmů Wolverin a Zatím spolu, zatím živi. Pustil se kurážně znovu do Le Mans. A výsledek není vůbec špatný. Naopak.

Jeho napětí stojí na dvou mužích, kteří mají odlišnou povahu, ale pojí je přátelství a láska k rychlým autům. Američan Carroll Shelby, vítěz z Le Mans z roku 1959, je nyní kurážný konstruktér a vizionář. Umí riskovat, ale emoce drží na uzdě. Britský šampiOn Kel Miles je vynikající jezdec, ale jeho arogance a odpor ke kompromisu mu kazí reputaci.

Když Shelby přijme nabídku Henryho Forda II, aby pro jeho automobilku vyrobil závodní vůz, který porazí italského soupeře Ferrari, je to pro oba výzva i prověrka povah. Ve hře je příliš mnoho. Zvlášť když šéf Ferrari o Fordech nemilosrdně prohlašuje, že jsou to „škaredá auta ve škaredé fabrice“.

Mangold skvěle buduje napětí v obou rovinách na závodní dráze a jejím zákulisí i v interakci hlavních figur. Ze soupeření dvou automobilek, potažmo eg jejich šéfů, se mu podařilo navíc vytěžit řadu postřehů ve druhém plánu. Třeba rozdíly nejen v manažerské „kultuře“ obou zemí. Zatímco italský šéf vydrží se svými závodníky až do konce Le Mans, Ford si bez výčitek dopřeje odlet vrtulníkem na oběd a poté se shání po aktuálních výsledcích. „Američan tě nakonec vždycky ve svůj prospěch podtrhne,“ varuje Brit před jednáním s Fordem. A není daleko od pravdy.

Herecká radost

James Mangold příjemně překvapil. Le Mans je skvělá podívaná, jež má všechno, co divák od sportovního snímku čeká: brilantně natočené záběry z denních i nočních závodů, jež si užije každý fanoušek tohoto sportu, zákulisní intriky, manévry marketingu, rodinné zázemí. Je to parádní sportovní drama až do samého finále. Mimořádný náboj mu dali oba herečtí protagonisté: Matt Damon v roli Shelbyho i Christian Bale alias Miles (který je tu pro svou štíhlost takřka k nepoznání musel kvůli filmu zhubnout třicet kilogramů!).

Bez zbytečného dramatizování, s minimem hereckých prostředků jsou obdivuhodně přesní. Nikoli ale nudní. Scénář jim dává dost prostoru i pro jemný humor a cynický nadhled jak se na aktéry v tomto riskantním sportu sluší. Pozornost si zaslouží i méně nápadní hráči, třeba Tracy Letts v roli bohorovného Hen-ryho Forda II, Remo Girroni jako výbušný a temperamentní šéf Enzo Ferrari nebo Caitriona Balfe v roli Milesovy manželky.

Kloubouk dolů, Mangold se svým tvůrčím týmem důstojně navázali na tradici automobilových žánrovek zmíněných v úvodu textu. Jejich film si užijí nejen sportovní fanoušci.

Hodnocení Deníku: 80 procent