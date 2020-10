Havel je nyní ve finále dvou amerických filmových festivalů, v Pittsburghu a Heartland. Chválou nešetří ani viceprezident prestižního filmového časopisu Variety Steven Gaydos: "Horákův film miluju. Je originální a nadčasový, přitom velmi relevantní vzhledem k současné situaci v USA i ve světě."

Předchozí Horákův film Domácí péče vyslala Česká republika do boje o Oscary, režisér proto v těchto dnech napjatě vyhlíží, jaká bude v silné konkurenci dalších snímků letošní volba českých akademiků.

"Václav Havel je mezi americkými členy akademie velmi populární, je to jeden z nich, umělec, který si i jako politik zachoval stejně liberální názory, jako má většina amerických filmařů, pro které je také osobní svoboda na prvním místě. Havel v Americe představuje to nejlepší, co z naší země znají," doufá Horák v možnost oslovit americké akademiky v boji o Oscara.