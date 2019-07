Velkorysý projekt Il boemo chystá Petr Václav s producentem Janem Macolou už deset let. Teď, v poetických italských kulisách, konečně padla první klapka. Scénář líčí dramatický osud Josefa Myslivečka, muže, jenž se postavil vůli své rodiny a namísto mlynářské zástěry oblékl nejistý kabát muzikanta. Hraje ho Vojtěch Dyk.

V Jiříkově vidění

„Pro mě osobně je Josef Mysliveček obrovským objevem, protože se přiznám, že jsem před oslovením pro tento film o něm skoro vůbec nic nevěděl. Věděl jsem o něm, že žil, že tvořil, v jaké asi epoše, ale žádné detailní podrobnosti o jeho životě. Jsem vlastně ještě pořád v takovém Jiříkově vidění,“ přiznává herec, jenž vstoupil do projektu na poslední chvíli, když původní protagonista Jegor Koreškov musel natáčení kvůli posunutým termínům a jiným závazkům vzdát.

A na co se Dyk nejvíc těší? „Asi na dotočnou,“ směje se. „Ba ne, je pravda, že se budu muset začít učit italsky a na to se opravdu těším, protože to přispívá i mému osobnímu rozvoji. Samotné natáčení asi bude trošku stresující, přece jen budu mluvit v jazyce, kterým jsem v životě nemluvil. Bude to náročné, ale já mám tyhle výzvy rád.“

Dobrodružství s Myslivečkem

Režisér má v plánu podobný koncept, s jakým přistupoval k oscarovému Amadeovi Miloš Forman. „Jeho film nás inspiruje mistrovstvím, s nímž Miloš Forman přistoupil k hereckému obsazení,“ říká. „Ale také způsob, kterým řešil a natáčel operní scény a veškeré situace, popisující práci hudebního skladatele a jeho vztah k hudbě. Naším záměrem je hudbu, dramatickou akci a psychologii postav ještě více proplést.“

K rozsáhlosti celého projektu dodává: „Natáčení je pro nás velkým dobrodružstvím. Začínáme náročnými operními scénami. Jedná se o moji první spolupráci se španělským kameramanem Diegem Romero, se scénografem Lucou Servinem, s kostýmním návrhářem Andreou Cavalletto, který pracuje v těsné spolupráci s maskérkou Andreou McDonald. Absolutně nová je pro mne i spolupráce s Vojtou Dykem. Pro nás všechny dohromady se však jedná o něco nového, o žánr, na kterém jsme ještě nikdy nepracovali, což v nás vyvolává pocit okouzlení i strachu z tak veliké zodpovědnosti."

Mezinárodní tým natáčí nyní u jezera Como, v divadlech v Pavii a Cremoně a v jejich okolí, později se přesune do Prahy. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části téměř 250 let nenastudované a tedy znovu objevené Myslivečkovy árie a skladby nahraje pod taktovkou Václava Lukse orchestr Collegium 1704. Album vyjde příští rok. V obsazení figurují operní hvězdy světových scén (Phillipe Jaroussky, Emöke Baráth, Simona Šaturová, Krystian Adam a další), mezi českými herci se kromě Dyka objeví například Karel Roden a Zdeněk Godla.

Trend se mění

Jde bezesporu o největší producentský čin, jaký Václavův dvorní producent Jan Macola dělal. Zdá se, že domácí filmaři konečně prolomili ledy a daří se jim realizovat ambiciózní projekty. Čeští producenti už nefigurují jen jako takzvaná česká stopa, jež tvoří pouhých deset procent velkých koprodukcí. Macola to potvrzuje: „Tenhle trend tu jednoznačně je. Jeho hlavní příčinu je možné nalézt v novém zákoně o kinematografii. Právě teď vidíme první výsledky. Nejlepším příkladem je film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, které bude reprezentovat českou kinematografii v hlavní soutěži na festivalu v Benátkách.“

Pokud jde o Il boemo, těší ho nejvíc, že se po letech příprav podařilo rozjet natáčení. „Ještě nedávno jsme si mohli jen představovat, jaké to je pracovat s operními hvězdami typu Phillippa Jarousského nebo Emöke Barath, a to dohromady s orchestrem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Jsme také nadšení, že jsme se domluvili s Vojtou Dykem, jehož zkušenosti a hudební talent se už po prvním dnu natáčení ukazují jako zásadní přínos,“ kvituje Macola Dykův pružný nástup před kameru.