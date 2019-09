Až do konce roku zůstane v kostele svatého Jiří v Božejově na Pelhřimovsku zpřístupněná výstava u příležitosti životního jubilea zpěvačky a herečky Nadi Urbánkové.

Z výstavy v kostele svatého Jiří v Božejově. | Foto: archiv Karola Lovaše

Umístění výstavy do božejovského kostela není náhodné. Naďa Urbánková právě ve zdejším kostele svatého Jiří nejednou vystupovala a na božejovské faře i dnes navštěvuje místního kněze Karola Lovaše, se kterým ji pojí dlouholeté přátelství. Byl to ostatně právě Karol Lovaš, který Naďu Urbánkovou přivedl před lety do Želiva, kde zpěvačka a herečka už řadu let žije.