Jumanji se vrací. Další level ale kvality jedničky nedosahuje

/RECENZE/ Zneklidňující rachot bubnů a vzápětí život vzhůru nohama. To dobře znají hrdinové filmu Jumanji, kteří se dnes vracejí do kin. Už potřetí. Jejich hra má ovšem vyšší úroveň. Ačkoli sami sobě slíbili, že do dalšího dobrodružství s tajuplnou hrou Jumanji už nevkročí, realita vyvede někdejší hráče z omylu.

Jumanji: Další level | Foto: Falcon