Dnes slaví Juraj Jakubisko 82. narozeniny. Na siestu u sklenky ale nemá moc času, přestože mnohé filmaře pandemie zastavila. Dokončuje totiž film Perinbaba a dva světy, respektive jeho trikové scény.

Režisér Juraj Jakubisko při práci. | Foto: Bontonfilm

„Narozeniny musí stranou, jediná oslava, na kterou se teď těším, je ta, až oslavíme premiéru nové Perinbaby v kinech,“ říká režisér. „Současný stav se prací na dokončování samozřejmě nepříjemně dotkl, ale přesto pokračujeme a blížíme se k cíli. Beru to jako daň za to, že jsem se na stará kolena pustil do práce s počítačovými triky.“