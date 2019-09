Jak došlo k vašemu obsazení do Temného Kraje?

Před časem jsem si zahrál v jednom dílu seriálu V. I. P. vraždy, který napsaly Kateřina a Jitka Bártů. Během natáčení jsme si sedli lidsky i profesně, a tak mi asi za rok zavolaly a nabídly roli v druhé řadě Temného Kraje. Upozornily mě ale, že jde o trochu zvláštní postavu. Na schůzce mi pak nastínily, jak by měla zhruba vypadat. Řekly mi i to, že se na začátku druhého dílu oběsí, což mě samozřejmě trochu překvapilo a vyděsilo zároveň.

Tak to věřím…

Naštěstí mě ale hned vyvedly z omylu. Milošovi, kterého hraji, z rozplétání velmi složitých vazeb nejen z podsvětí nakonec lidově řečeno hráblo, prostě to psychicky neunesl a spáchal sebevraždu. Ovšem svoje výpovědi vzniklé ať třeba pod prášky, pod vlivem alkoholu, v euforii, nebo za střízliva, si pravidelně natáčel a jeho kolega Petr Kraj (Lukáš Vaculík) si je v seriálu pouští z „flešky“ a tím mu pomáhá rozplétat složitou kauzu. Miloš se tedy objevuje v celém seriálu, ale jen retrospektivně. Nakonec šlo o celkem zajímavou roli, která měla jen jednu praktickou nevýhodu…

Prozradíte jakou?

Měl jsem málo natáčecích dní. S kolegy jsem točil jen scény do prvního dílu, což jsme měli za dva dny hotové. Pak už jsem byl ve studiu sám a vedl jeden dlouhý monolog, který se pak sestříhal do různých dílů. Ten jsme natočili zhruba během šesti hodin, tedy samozřejmě s krátkými pauzami na cigárko. Některé scény vypadají až surrealisticky, dokopali jsme se myslím k dost dobrým věcem. Sám jsem na výsledek zvědavý. Dalo mi to zabrat i z hlediska textu. Protože je ve studiu většinou pološero a já hůř vidím, musím se většinou tyhle špalky scénáře naučit zpaměti, což mi někdy docela dlouho trvá.

Neovládáte rychloučení textů?

Ne. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl, že už nebudu hrát v nekonečných seriálech. Navíc, když se na některé z nich kouknu z pohledu své profese, vidím, jak někdo fakt jen odříkává text a moc nehraje. Na druhé straně je otázka, jestli samotný scénář skýtá nějaké herecké příležitosti… Pokud běží už tisící díl, je logické, že nikdo moc neví, o čem by se mělo ještě hrát a psát. Nebaví mě ani to, když nevím, kam moje postava směřuje, jak často a jak dlouho v seriálu bude, jak dlouho budu točit… Tak jsem se nakonec na tyhle seriály vykašlal. Raději tento čas věnuji synovi.

Vaše jméno je uvedeno v obsazení připravovaného filmu Petra Zelenky Modelář. Co v něm budete hrát?

Nemám tam velkou roli. Vlastně jde jen o jeden velký dialog s Kryštofem Hádkem, který hraje hlavní roli. Mně svěřili postavu bývalého anarchisty, jakéhosi staršího předobrazu ústředního hrdiny. Překvapilo mě, že si na mě Petr Zelenka vzpomněl, ale samozřejmě jsem nevyzvídal, jak na mě přišel. Možná mě zná z nějakého představení ze Švanďáku (pražské Švandovo divadlo, kde byl K. H. v angažmá – pozn. red.).

Jeden z mála režisérů, který chodí na herce do divadla…

Petr do divadla chodí velmi často. Líbila se mi slušnost jeho jednání, když mě oslovoval. Jednoho dne mi od něj přišla SMS, zda bych se nezlobil a vzal u něj malou roli. Odepsal jsem mu: Konečně! Víte, vždycky jsem si chtěl v nějakém jeho filmu zahrát, hodně mě jeho věci oslovují, takže bych si netroufl odmítnout ani takovou příležitost. Točili jsme v nějakém sadu u Mělníka jeden červnový den. Myslím, že jsme si snad padli do noty.

Před prázdninami měla ve Švandově divadle premiéru komedie Smrt mu sluší, kde vám a dalším pěti kolegům ze souboru napsal roli přímo na tělo ředitel Daniel Hrbek. Jaká byla vaše reakce po prvním čtení hry?

To vám řeknu úplně přesně. Dan to psal přibližně rok. S mým letitým kamarádem Michalem Dlouhým jsme věděli, že budeme hrát hlavní role, a tak jsme ho několikrát žádali, aby nám poslal aspoň ukázky, abychom měli o svých postavách už nějakou konkrétnější představu. Vždycky nám to slíbil, jenže slib nikdy nedodržel. Nevím, jestli se toho sám bál, nic nám ale za ten celý rok neposlal. Text jsme tedy všichni četli poprvé opravdu až na první čtené zkoušce…

Bylo to tedy nečekané překvapení?

Po půl stránce jsme se začali všichni spontánně smát. I jemu samotnému, myslím, tehdy spadl kámen ze srdce. A jelikož si vybral lidi, se kterými chtěl pracovat, tak jsme se tím pak dva měsíce během zkoušení opravdu bavili. Michal hraje seriálového herce, který chce získat divadelní Cenu Thálie, a tak pro to dělá všechno možné. Cítí se totiž být zneuznaný, takže do toho ještě víc šlape… Já hraji jeho agenta. Komedie si bere na paškál úplně všechno včetně herců, kritiků, hereckých pohřbů a další spousty věcí. Místy jde opravdu o hodně černý humor, který však není urážlivý, střílíme totiž do vlastních řad.

S Michalem Dlouhým nehrajete poprvé, navíc na sebe dokonale „slyšíte“. Jak dlouho se vlastně znáte?

Skoro třicet let! Poprvé jsme spolu točili v Ostravě v roce 1992 takový dnes už zapomenutý seriál Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka. Román, podle kterého vznikl scénář Miroslava Stoniše, napsal v emigraci Ota Filip. Seriál popisoval osudy fotbalové jedenáctky a jejich příbuzných ze Slezské Ostravy od 30. let minulého století až po příjezd tanků v roce 1968. Původně mělo vzniknout asi jen pět dílů, ale protože se natočilo hodně materiálu, udělalo se částí osm. O tom seriálu skoro nikdo neví, ale hráli v něm třeba i Iva Janžurová, Marek Vašut, Tomáš Jirman, Standa Šárský, Zdeněk Žák nebo Tereza Pergnerová. Režíroval ho Otakar Kosek. A právě na tomto natáčení jsme se poprvé setkali. Já stál v bráně a Michal byl v útoku.

Co si z tohoto natáčení po letech vybavíte?

Je toho hodně. Jednak jsme točili na škvárovém hřišti, protože šlo o 30. léta. Produkce také nemohla sehnat dobové kopačky, takže vzali boty ze starých bruslí, na které se pokusili udělat špunty, které samozřejmě stále odpadávaly. Byl také docela problém sehnat dohromady všechny herce, proto se větší scény točily čtrnáct dní v červenci v Ostravě. Jó, byly to krásné prázdniny. Bylo nám pětadvacet, bydleli jsme v hotelu InterContinental, přes den jsme točili, a když vám řeknu, že tam byl se mnou Vašut a Dlouhý, asi si dovedete představit ty noční pařby! Také si pamatuji, že byla šílená vedra a já musel mít teplý rolák a chytat bez rukavic, které brankáři ve 30. letech ještě nenosili.

V podobné době vznikla v rámci seriálu Dobrodružství kriminalistiky i epizoda Krevní skupina, v níž jste měl hlavní roli…

Vzpomínám si, že jsem tenkrát ještě chodil na DAMU. Na vrátnici jsem jednoho dne našel vzkaz, abych zavolal do produkce, kde mi oznámili, že jsem dostal hlavní roli. Ihned jsem běžel za Borisem Rösnerem, on hrál v jednom z předchozích dílů, abych od něj vyzvěděl co nejvíc informací o režisérovi Moskalykovi i samotném seriálu. První natáčecí den jsem měl ve Vršovicích někde u trafiky, převlékl jsem se do kostýmu, a teprve až na place před kamerou jsme se s panem Moskalykem seznámili. Vždycky byl pro mě určitým způsobem modla, protože například jeho dvoudílná Babička je úžasná.

Zmínil jste svého synka Matěje, kterému je šest a půl. Jak zvládá nástup do školy?

Matěj je bezvadnej, stále plný energie, což je sice dobře, ale někdy jí má na můj vkus až příliš. Zatím jsem tedy stále v očekávání. Bojím se, aby se ve škole moc nenudil, protože už umí celkem dobře číst i počítat. Jsem zvědavý, co to udělá, až se dorovná spolužákům a začnou probírat složitější věci. V ten moment dojde na lámání chleba. Uvidíme, ale věřím, že to ten náš stodůlecký vejlupek všechno zvládne.

KAMIL HALBICH



Narodil se 30. září 1966 v Liberci. Vystudoval DAMU, ale už během studií hrál v pražských divadlech a v televizi. Jeho první větší televizní rolí byl Bílek v seriálu Chlapci a chlapi, filmovou pak Pepa ve snímku Učitel tance. Vidět jsme ho mohli také například v televizních filmech a inscenacích Zelňačka, Zločin v Polné, Milenec lady Chatterleyové a v mnoha dalších. Je ženatý, má šestiletého syna Matěje.

JIŘÍ LANDA