Karel. První záběry z filmu o Gottovi jsou tu, v den jeho narození

„Ne pro to jak zpíváš, ale pro ty tvoje modré oči,“ řekla prý Ivana Gottová Karlovi, proč si ho vybrala. Tak to prozrazuje se smíchem zpěvák své dceři ve filmu Karel, který v tyto dny dokončila režisérka Olga Malířová Špátová. První záběry z něj zveřejnila dnes, symbolicky v den, kdy se Karel Gott narodil.„Je to náš dar k narozeninám. Nemůžeme jej sice předat osobně, ale naplňuje nás radostí," říká.

Karel Gott | Foto: DENÍK/Archiv