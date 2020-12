„S natáčením pohádky v zimě jsem neměl nejlepší zkušenosti. V případě Dvanácti měsíčků, které diváci sledovali o Štědrém večeru před osmi lety, jsme se totiž v Beskydech neustále naháněli se sněhem. Trvalo proto tři roky, než vznikly. Tehdy jsem se zařekl, že už žádnou zimní pohádku točit nebudu. Jenže ta O vánoční hvězdě si vánoční atmosféru žádala, takže jsem musel své předsevzetí porušit,“ říká Karel Janák.

Vhodné prostředí pro vaši novinku jste našel v Zuberci v Západních Tatrách. Byla to, co se sněhu týká, sázka na jistotu?

Ano, když už má být někde sníh, tak tam. A Zuberec skutečně nezklamal. Z části se pohádka odehrává i před zeleným plátnem, její postprodukce tedy nebyla jednoduchá. Přece jen vytvořit svět hvězd, jejich záři, všechna ta hvězdná kouzla, to je triků jako v americkém filmu. Naštěstí se naší pohádky ujalo UPP, což je v Česku bezkonkurenčně nejlepší postprodukční studio, které vyrábí triky i pro světové producenty, jako jsou Marvel, Disney či Netflix. Mělo s ní spoustu práce, ale myslím, že to opravdu stálo za to.

Výtvarnou inspiraci jste čerpal z poetiky obrazů Josefa Lady. Jak jste hledal princeznu? Mezi českými herečkami jste nepochodil?

České herečky hrají princezny moc rády a určitě by mi s nabídkou takové role košem nedaly. Tato pohádka ale vznikala v koprodukci české, slovenské a německé televize.

Díky tomu jsem mohl obsadit i zahraniční tváře, jakou je právě úžasná německá herečka Leonie Brill. Čeští diváci se tak mohou těšit na neokoukanou princeznu, která splní všechny představy o tom, jak má správná královská dcera vypadat.

O roli učitele Václava jste měl jasno?

Chvíli jsem u ní váhal mezi Vojtou Kotkem a Kryštofem Hádkem. Nakonec jsme se rozhodli pro Vojtu a Kryštofovi jsme dali neméně zajímavou úlohu Bezejmenné hvězdy.

Vedle už zmíněných se mohou diváci těšit i na Martina Hubu, Matěje Hádka, Zlatu Adamovskou či Kühnův dětský sbor. Ve výsledku má pohádka přesně takové obsazení, jaké jsem si představoval. Včetně mojí manželky Romany Goščíkové, která ztvárnila jednu krásně protivnou postavu.