Och řekl, že festival letos uvede zhruba 180 hraných i dokumentárních filmů. "Daří se nám přidávat na opakování, a tak většina filmů bude promítána čtyřikrát. Uvidí je tak více diváků," uvedl Och. Z celkového počtu filmů bude zhruba padesát ve Karlových Varech uvedeno ve světové nebo evropské premiéře.

Mezi filmy jsou snímky, které mají jen pět minut, například film Vodu a vylít, ale i 450 minut, což je film Satanské tango. Film bude na festivalu promítán bez přestávky.

Podle Ocha s rostoucí prestiží karlovarského festivalu přibývá i snímků, které se na festival hlásí. "Zhruba 2000 filmů je nám přihlášeno spontánně tvůrci přes webové stránky. Desítky filmů vidíme, protože za nimi stojí naši partneři, dlouhodobí spolupracovníci a producenti, režiséři, kteří už se Varů účastnili. Loňský vítěz, film Radu Judeho Barbaři (Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři), objel po karlovarském vítězství asi osmdesátku festivalů. Takže ta prestiž tam je a filmy nám pomáhají věhlas dále šířit," řekl ČTK.

Každý ročník je jinačí

MFF v současném vedení funguje už 26 let. "Posunuli jsme se tak, že začátkem letošního roku (list) Guardian zařadil MFF mezi šest nejzajímavějších festivalů v Evropě. Už festival dovedeme. A přesto každý ročník je jinačí. Je to takový vzorec, do kterého dosazujete konkrétní filmy. A ano, baví nás to," řekl dnes prezident karlovarské přehlídky Jiří Bartoška novinářům.

Na festivalu nebude letos promítání v letním kině kvůli jeho špatnému stavu. Podle Bartošky je to sice škoda, ale, jak řekl, chápe to. "Dřív se do letního kina chodilo," dodal. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) už město jedná se zájemcem o provozování klubu v letním kině a je šance, že v příštím roce by se mohla promítání do letního kina vrátit.