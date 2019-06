Noviny nebudou cílit primárně na festivalový program, ale mají návštěvníkům sloužit jako užitečný průvodce festivalovým městem. „Čtenářům například přinášíme tipy na prověřené místní restaurace, bary a kavárny, doporučujeme i jiné akce pro případ, že je festivalový program omrzí. Poradíme místa, která stojí za to v Karlových Varech navštívit, ukážeme i další atraktivní lokality regionu," říká západočeský šéfredaktor Deníku Kamil Kacerovský.

Festivalový deník čtenáři naleznou ve vybraných restauracích a barech v Karlových Varech a k mání bude také na dalších místech v centru města.

Součástí Deníku je i soutěž o dvoudenní pobyt v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary pro dvě osoby s voucherem na hotelové služby v hodnotě 2000 korun a poukazy na dezert a kávu taktéž v Grandhotelu Pupp pro dvě osoby.

„Princip soutěže spočívá v tom, že lidé mají za úkol chytit si letušku - hostesku Deníku, které budou v ulicích Varů společně s pilotem Deníku od 28. června do 5. července vždy mezi 16. a 18. hodinou, vyfotit se s ní a snímek umístit do komentáře připnutého soutěžního příspěvku na Facebooku Karlovarského deníku. Vyhraje čtenář, jehož fotka posbírá nejvíce lajků. Každý den vyhlásíme vítěze denní výhry. Po skončení festivalu pak i celkového vítěze.

Denní kolo soutěže se uzavře vždy v jedenáct hodin následujícího dne a do dvanácti hodin týž den oznámíme výherce! Pokud však nevyhrajete denní výhru, nezoufejte, stále můžete soutěžit až do pátku 5. července do 11 hodin o hlavní výhru, úplná pravidla soutěže naleznete na www.deniksvami.cz “ vysvětlila Jana Švecová, vedoucí oddělení eventů Deník s vámi, VLTAVA LABE MEDIA, a.s.