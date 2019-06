Každoroční rozbřesk v Karlových Varech je tu. Zítra se lázeňské město znovu otevře mezinárodnímu filmovému festivalu s číslem 54. A na jeden týden bude vyhlížet zase jako pulsující místo.

Nálady hvězd

Na zahájení přijede Julianne Moore s manželem Bartem Freundlichem. Jejich osobní i filmové partnerství se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů (1997), který byl Freundlichovým režijním debutem. Od té doby se herečka pravidelně objevuje v manželových filmech.

Jejich čerstvá novinka Po svatbě zítra přehlídku slavnostně otevře. Ne vždy se podaří odhadnout, v jaké náladě hvězdy dorazí a nakolik vstřícné budou vůči festivalu a divákům. Jiří Bartoška tipuje Julianne pozitivně. „Pokud mohu soudit podle fotografií, které jsem s ní viděl, tak bude dobrá parťačka,“ říká.

„Samozřejmě se nemůžeme rovnat s prestižní přehlídkou v Cannes, ani s Benátkami či Berlínem. Ale možná právě proto má festival pro naše hosty jinou, komornější atmosféru, která jim vyhovuje. Rádi se pak vracejí.“ To je případ držitele Ceny prezidenta MFF KV a Oscara, herce Caseyho Afflecka. Letos tu představí svou autorský snímek Světlo mého života, kde si za partnerku našel mladičkou Anny Pniowskou.

Finále zpestří americká herečka Patricia Clarkson, jejíž silnou parketou bývají manipulativní, chladné ženy (jako je tomu například ve filmové adaptaci románu Penelope Fitzgeraldové Florencino knihkupectví v režii Isabel Coixet, která vstoupí do kin v půli července). Ve Varech ale uvidíme jiný její snímek od téže režisérky Řidičský průkaz, kde hraje s Benem Kingsleym.

Jak probíhaly přípravy:

Festival se ponese částečně ve znamení ohlížení. Oslaví 30 let od sametové revoluce, mj. sekcí Bez cenzury, a také 25 let společné práce prezidenta s uměleckou poradkyní Evou Zaoralovou.

„Eva je parťačka do nepohody, i když už dnes převzal její žezlo Karel Och. My spolu vždycky tak trochu kazili věkový průměr dětem v týmu. Ale festival už několik let nestojí jen na nás.

Stav domácího filmu

Hlavní soutěž je letos bez domácího filmu, neprošel přísnými kritérii výběru. Sedm českých snímků se nicméně představí v rámci jiných sekcí včetně dokumentů Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman a Olgy Sommerové Jiří Suchý: Lehce s životem se prát.

Jak si všímají zahraniční filmové servery, více filmů vezou do Varů Slováci, včetně Škopova dramatu v hlavní soutěži, celkem jich je dvanáct. Češi to vyvažují hravostí. Až do pátku 5. července můžete například hle-dat pět kešek innogy krabiček se samolepkou broučka. Kdo je objeví do třinácti hodin, získá dvě vstupenky na večerní projekci daného festivalového dne.

Mrzí česká neúčast v soutěži Jiřího Bartošku? „Určitě. Vypovídá to něco o stavu, v jakém je domácí film. A ten zřejmě nebude úplně dobrý,“ soudí prezident, který tradič-ně odpovídá na otázku, na co se nejvíc z festivalu těší, sarkastickou větou: „Na 6. červenec, čili závěrečný večer.“

Legenda o městě

Podle legendy spadl ve 14. století lovecký pes při honu do tůně s tryskajícím horkým pramenem. Jeho nářek přivolal členy výpravy, kteří vodu ochutnali. O nálezu byl informován Karel IV., jenž se na místo vypravil s lékaři. Krátce nato konstatoval, že horká voda má léčebné účinky, jež vyzkoušel sám na sobě. Na místě údajného pramene založil lázně nazvané Teplé lázně u Lokte, jež byly později přejmenován na dnešní Karlovy Vary.