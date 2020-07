S jakými pocity jste letos přijal zprávu, že karlovarský festival se nebude ze známých důvodů konat?

Já jsem trochu fatalista, beru věci tak, jak je život přinese, takže si říkám, že to třeba tak mělo být. Roční pauza není tragédie, partneři festivalu zůstávají věrní a já věřím, že diváci taky. Třeba to festivalu prospěje.

Zajdete se i vy podívat na některou z projekcí Tady Vary ve vybraných kinech? Který z filmů by vás lákal?

Na nějaký film určitě půjdu, řekl bych, že hned na ten první. Ale jinak toho o filmech moc nevím, však jsou mezi nimi i evropské a světové premiéry, které ještě neviděl nikdo. Můžeme se dočkat nejrůznějších překvapení. Ale určitě to bude lákavé pro filmové fanoušky, protože celá řada z těchto filmů se v běžné distribuci neobjeví. Je to mimořádná příležitost se na ně v kině podívat.

Co vám bude nejvíc z festivalu, jak ho všichni známe, chybět?

To víte, nejvíc mi budou chybět lidi. Festival je mimo jiné týden setkávání s lidmi, kteří mají rádi film, mnohé z nich znám už dlouho a během roku se nevidíme, takže se vždycky těším na ten festivalový týden, že se zase po roce setkáme. Teď si holt budu muset počkat ještě jeden rok, ale ono to uteče jak nic. Hlavně abychom byli živí a zdraví.