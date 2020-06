Seriál plný lásky, intrik, spiknutí a bojů o moc je inspirován životem a vládou ruské carevny Kateřiny Veliké, která reformovala ruské impérium. Odehrává se zhruba dvacet let po jejím příjezdu do Ruska, kde se jako mladá pruská princezna provdala za budoucího cara.

Coby třiatřicetiletou ženu ji v příběhu ztvárňuje herečka Julia Snigir, která se mimochodem objevila i v seriálu Nový papež či filmech Rasputin a Smrtonosná past: Opět v akci. V úloze Kateřiny Veliké si ale sebe samu nedokázala představit.

Ambiciózní carevna

„Byla jsem zmatená, na roli carevny jsem se vůbec necítila. Když jsem ji získala, dokon- ce mě to vystrašilo nemohla jsem přijít na to, jak takovou postavu pojmout,“ říká Julia Snigir. „Pak jsem si ale řekla, že to zřejmě není náhoda, že se hvězdy sešly právě v takové konstelaci. A že z kombinace mé osobnosti s osobností Kateřiny Veliké by mohlo vzejít něco zajímavého,“ doplňuje.

Slavnou panovnici vidí jako velmi ambiciózní ženu. „Do Ruska se zamilovala na první pohled a snila o tom, že zemi ovládne tak, jak to v lásce často bývá,“ vypráví Julia Snigir. Přiznává, že jí dříve vadily rozdíly mezi rolemi pro herce a pro herečky.

„Po smyslu bytí pátrají jenom těžce zkoušené mužské postavy. Ženské role jsou většinou příliš melodramatické. Ale Kateřina je jiná. Díky svým postojům a schopnostem by mohla být stejně dob- ře mužem jako je ženou. Po celou dobu natáčení jsem na to myslela,“ dodává herečka.

Reálné postavy

Vedle Kateřiny Veliké, jejího muže cara Petra III. nebo jeho matky carevny Alžběty Petrovny vystupují v seriálu i další skutečné historické postavy. Jsou jimi například státník a pozdější ministr války Alexej Orlov, Grigorij Orlov, který pomohl Kateřině dostat se k moci, nebo mladý Grigorij Potěmkin, jenž se později stal významným vojenským velitelem a dokonce Kateřininým milencem.

Seriál vznikal na více než dvou stech místech (v historických částech Petrohradu, v kulturních památkách Petropavlovská pevnost, Kateřinský palác v Puškinu či Smolný klášter). Tvůrci během natáčení použili tisíc ženských a stejně tolik mužských kostýmů, pět set vojenských kostýmů a dva tisíce párů bot, které byly buď vyrobeny, nebo vypůjčeny v Rusku a Itálii. Některé z kostýmů si už dřív „zahrály“ ve filmech Věk nevinnosti režiséra Martina Scorseseho či Marie Antoinetta režisérky Sofie Coppolly.