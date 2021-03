Už tuto sobotu se dozvíme, kdo vyhrál České lvy. Vítězové jsou v rukou akademiků, jména zatím hádankou. Dobrý důvod k sázkám. A kdo podle sázkové kanceláře Chance vede? Jako hlavní favorit se zpočátku držel snímek Bohdana Slámy Krajina ve stínu, který získal 6. února i cenu českých filmových kritiků. Akademici mu dali 15 nominací.

Z filmu Šarlatán | Foto: Cinemart

Silným soupeřem je ale Šarlatán, film o léčiteli Janu Mikoláškovi, který akademici vyslali do oscarového klání. Poté, co se u americké akademie probojoval do užšího výběru, jeho kurz v Česku stoupl.