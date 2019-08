Quentin Tarantino miluje film. Bezbřehou, nekritickou láskou jak to umí jen děti. A přesně tak natočil svůj film Tenkrát v Hollywoodu. Jako velké dítě.

Jsou filmy, u jejichž závěrečných titulků kroutí člověk hlavou, k čemu ten reklamní humbuk. A pak ty, kdy dostane, co čekal. Tarantinův nový počin patří k těm druhým. Provázelo ho velké očekávání, zvláště poté, co režisér žádal premiérové diváky, aby nezveřejňovali finále. Měl pravdu. Jedině tak si totiž retro, jež právě vstupuje do kin, řádně vychutnáte. I když mnohé asi zaskočí. Autor Kill Billa rád překvapuje.