Takzvaný „biopic“ je dvojsečná zbraň. Filmy ze života slavných přitahují pozornost už svým námětem. Málokdy se však podaří ztvárnit legendu se vším všudy. Buď není úplně dokonalá maska (tak jako ve snímku Hitchcock s jinak skvělým Anthonym Hopkinsem), anebo což je horší nesedí vnitřní podoba.

Gentleman Caesar

Přesto se najde spousta příkladů, kdy dobrý herec dokázal přesvědčit diváky, že je tím, koho představuje. Distinguovaný Brit Rex Harrison v hollywoodském trháku Kleopatra nevypadá jako Caesar a ani plnokrevná Elizabeth Taylor nepůsobí dojmem typické Egypťanky. Jenže oba hrají tak kouzelně, že jim všechno odpustíme.

Složitější to má hvězda, která se rozhodne ztvárnit jinou novodobou star. Vzpomínky na „muže v černém“ Johnnyho Cashe jsou stále živé a Joaquin Phoenix měl co dělat, aby se trefil do představ zpěvákových fanoušků. Výsledek je poněkud přehnaný, místy až nechtěně parodický. Stejně riskují i desítky dalších celebrit, od renomované Meryl Streep, která si troufla na úlohu britské premiérky Margaret Thatcher, až po Nicole Kidman, jež se převtělila do monacké kněžny Grace i spisovatelky Virginie Woolf (kvůli ní si dokonce nechala udělat falešný nos). Velkým úspěchem pak byla proměna Helen Mirren v britskou královnu Alžbětu, i když samotný příběh si královna asi za rámeček nedá.

Jerry Lee a La Mamba

Pokud jde o svět pop music, podobné herecké úkoly nejsou ani tak břemenem, jako spíš napínavou zkouškou. Val Kilmer si svého Jima Morrisona ve snímku Olivera Stonea The Doors vychutnal až do dna. A totéž odhodlání natřít to originálu čišelo i z Dennise Quaida, když ve filmu Great Balls Of Fire! řádil coby rock’n’rollový zabiják Jerry Lee Lewis.

Z neutuchajících pokusů převést na plátno auru Elvise Presleyho vyniká televizní film Johna Carpentera s Kurtem Russellem v hlavní roli. Drsňák Kurt se Presleymu kupodivu dostal pod kůži, podobně jako jeho kolega Lou Diamond Phillips, když ve snímku La Bamba věrohodně ztvárnil Elvisova konkurenta Richieho Valense.

Tvůrci nového filmu ze života mladého Elvise, jenž by měl jít do kin příští rok, vsadili na neokoukaného herce Austina Butlera. Absenci velkého jména kompenzují obsazením role Elvisova manažera, plukovníka Parkera, kterou svěřili Tomu Hanksovi. Doufejme, že se realitě přiblíží víc než Rami Malek v diváckém megahitu Bohemian Rhapsody o frontmanovi kapely Queen Freddiem Mercurym. Právě úspěch tohoto po mnoha stránkách nepřesného filmu je důkazem, že na pravdivém zobrazení někdy vůbec nezáleží.