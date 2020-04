„Oživil se kinemaformát z USA, kdy se zvuk pouštěl přes rádia v autech,“ říká Aleš Danielis ze společnosti Cinemart. „V Klatovech běžely filmy Vlastníci, Přes prsty a Le Mans, všechny byly vyprodané.“ Promítá se všude, kde je pro auta prostor, na parkovištích u obchodních domů, areálech firem, nádraží či v pražské Tržnici.

Jak promítat?

Od 25. května by se dle oficiálního prohlášení mohly filmy vrátit do kamenných sálů, ovšem s limitem padesáti diváků. „Zatím pracujeme s tímto termínem a číslem. Spousta informací ale chybí, především základní model, v jakém máme promítat,“ říká Jan Bradáč, šéf sítě multikin Cinestar.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Nevíme, zda bude možné prodávat jídlo a pití, kdo se do dané padesátky počítá a tak dále. Ve spolupráci s kiny, včetně jednosálovek, a obchodními centry, kde jsou multikina, jsme proto zpracovali vlastní desatero. Tento týden se snad vláda vyjádří. “

To počítá mimo jiné s variantou roušky pro všechny, možná i rukavicemi pro personál, s odstupy diváků v sále i mimo něj. „Pokud se v červnu otevřou restaurace, budou tam lidé asi stěží konzumovat jídlo v rouškách, proto bychom rádi věděli, zda se pak uvolní pravidla i pro nás,“ říká Bradáč. Připouští, že jsou filmy, na něž někdy padesát lidí nepřijde, nicméně u velkých hitů budou diváci chybět. Loni přišly během dvou a půl měsíce do všech kin zhruba tři miliony diváků, ztráty v zavřených pokladnách tedy teď činí přibližně 220 milionů korun měsíčně.

Po otevření nabídne během léta většina kin hlavně domácí tituly, protože americká studia řadu premiér odsunula. „Jsme připraveni americké velkofilmy pustit, jakmile to zahraniční partneři dovolí, dřív než na podzim to ale nebude,“ potvrzuje Aleš Danielis. „Panují i obavy, zda se diváci vrátí. Zaznamenal jsem názor začít aspoň se staršími hity typu Indiana Jonese, jen za padesát korun. Ale to není šťastné, my chceme určitě zahájit standardně.“

Diváky šidit nechceme

Z českých titulů můžeme čekat odloženého Šarlatána, Žáby bez jazyka, Léto patří rebelům a Bouráka s Ivanem Trojanem, letní premiéry mají zatím i Havel a Zátopek. Kina uklízejí, opravují, případně nabízejí online projekce s koloritem, jaký znají diváci z jejich sálů. Aero či Bio Oko s gongem a slovním přivítáním, Lucerna s rozsvícenými lucerničkami a oponou. Ani jejich šéfové nechtějí diváky šidit.

„Rozhodně nepůjdeme do žádných šíleností,“ říká Jiří Flígl z Aera. „Chceme dát našim divákům, na co jsou zvyklí – mix žádaných titulů a klasiku. A samozřejmě je chránit. Čekáme na pokyny.“ Podobně to vidí i šéf kina Lucerna Bedřich Němec, jejichž provoz navíc drží hlavně cateringy, galavečery a koncerty, na které se zřejmě nedostane až do 8. června.

„Slovo kino snad zatím od vlády vůbec nepadlo, je to zarážející. Přitom v našem velkém sále nemáme v případě padesáti lidí s rozestupy problém. Do malého pustíme jen dvacet diváků a je to,“ říká.

Seniorky vrací lístky

„Když vidím staré paní, jak nám chodí s lítostí vracet lístky za operní přenosy, bolí mě to. Musíme ale vědět, kdo se do limitu počítá. Klidně sám lístky uškubnu, když to bude třeba. Program vrátíme tam, kde skončil: dokument V síti, komedie Gentlemani plus domácí novinky. Velké hity nepřicházejí v úvahu, žádné zahraniční studio neschválí premiéru s omezeními, jež kina čekají. Už to ale rozjeďme. Aby to nedopadlo jako v Rakousku. Tam se v jednom kině rozčílili, že pokyn z vlády přišel nečekaně, oni teď malují, a tak holt otevřou až v létě.“