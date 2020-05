Letní sezona je pro kina požehnáním. Především mladí lidé mají volno a často je tráví právě v kinech. Časem se tomu uzpůsobila nabídka biografů, které dávají především akční snímky, pompézní adaptace superhrdinských komiksů a animované komedie pro celou rodinu.

Letošní léto však bude v kinech výrazně jiné. Kvůli omezujícím pravidlům pro fungování kin se řada velkých studií rozhodla své největší hity přesunout na podzim či dokonce příští rok. A na rozdíl od divadel nejde jen o nejasnost pravidel v Česku, ale především v USA, Číně a Japonsku, tedy největších trzích, odkud studiím proudí největší zisky.

Tuzemská kina se mohla otevřít v omezeném režimu 11. května. Řada z nich toho využila, některé řetězce zatím vyčkávají na další rozvolnění pravidel, ale také na lepší nabídku. A ta se pozvolna chystá.

„Po 11. květnu a uvolnění pravidel již otevřela většina českých kin. CinemArt tak již na květen připravil několik premiér,“ uvedl mluvčí největší tuzemské distribuční společnosti Petr Slavík. „Už 14. května měl premiéru akční thriller Lov od tvůrců hororů Uteč, My a série Očista, který si místy až s černým humorem originálně hraje s již několikrát ve filmech ozkoušenou myšlenkou, jaké by to bylo, kdyby lovnou zvěří byli lidé,“ představuje první premiéru Slavík.

„O týden později, 21. května, do kin vstoupí britská komedie Emma, která je příjemnou adaptací nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové. Na konci května pak budou mít česká kina k dispozici francouzskou komedii #jsemtady. Vypráví o slavném francouzském šéfkuchaři, který se rozhodne vyrazit na druhou polokouli za dívkou, s níž se seznámil na internetu,“ dodává zástupce CinemArtu.

Češi nezahálejí

Tuzemské snímky nouzovým režimem také utrpěly. Řada projektů se na plátna nedostala v původně plánovaných termínech. „První českou premiérou znovu otevřených kin je psychologický thriller Poslouchej režisérského dua David Laňka a Martin Müller. Příběh mladého páru na výletě, během něhož vyjde najevo strašlivé a nebezpečné tajemství, měl jít původně do kin na konci dubna. Nakonec do nich vstoupil 14. května,“ prozradil Lukáš Vedral z distribuční společnosti Bontonfilm.

„V jednu chvíli jsme vážně uvažovali o uvedení Poslouchej v internetové VOD distribuci a začali na ní pracovat. Díky rychlému vývoji situace a otevření kin můžeme jít nakonec do kin, a to pouze se zpožděním pár týdnů. Tedy téměř podle plánu,“ vysvětlil režisér filmu David Laňka.

„Mezi původním a novým termínem premiéry v českých kinech stihl thriller Poslouchej získat i několik ocenění. Na přehlídce filmů v Londýně Latitude Film Awards získal film hned několik třetích míst (za Film, Hudbu a Kameru) a na Hollywood Blood Horror Festivalu dokonce ceny za Nejlepší Film, Herecký pár, Hudbu a Plakát,“ dodal Vedral.

Seznamte se s legendou fotografie

A série nových snímků bude pokračovat také v červnu. Hned 4. června do kin vstoupí filmový dokument režisérky Andrey Sedláčkové Můj otec Antonín Kratochvíl, který si měl distribuční premiéru odbýt již 2. dubna, ale kvůli nařízení vlády nemohl. Film zachycuje dramatický životní příběh jedné z nevýznamnějších osobností české a světové fotografie Antonína Kratochvíla, držitele čtyř ocenění World Press Photo, a to také prostřednictvím jeho nejstaršího syna Michaela, který se se svým otcem poprvé setkal až v devatenácti letech.

„Ihned mě zaujal moment stojící v centru Antonínova života. Opuštění a znovushledání se se synem Michaelem. Řekla jsem si, že je možné vystavět napínavý a silně emocionální příběh o sbližování se syna s otcem, kdy film může působit i jako určitá terapie,“ říká režisérka Andrea Sedláčková, pro kterou se tak stalo filmové setkání Antonína a Michaela odpovědí na otázku, jak bohatou a dramatickou životní zkušenost Antonína Kratochvíla uchopit.

„Když jsem se poprvé s Antonínem setkala, byla jsem ohromená jeho bouřlivým charakterem. Působil jako lev. Divoký, hlučný, sebejistý. Inteligentní, vtipný, šarmantní. Trochu cirkusák. Provokující. Nikdy patetický. A také dojemný, protože se mi zdálo, že za sebevědomou maskou světáka se skrývá muž, který má strach a překonává ho velkým gestem. Takže jsem si řekla, že bych film ráda dělala, ale budu muset najít klíč, jak ho vyprávět, jak se k Antonínovi dostat a jak interpretovat jeho fotografie,“ dodává režisérka, která má na kontě úspěšný snímek Fair Play.

Čekání na Hollywood

Dokumenty budou v nabídce kin oslabené o hollywoodské šlágry hrát větší roli, než bývalo v dřívější jarní a letní sezony obvyklé.

Distribuční společnost Artcam do kin na přelomu května a června pustí dvojici dokumentů, které loni i letos po celém světě sklidily řadu prestižních cen. V obnovené premiéře se představí strhující deník mladé matky ze syrského Aleppa Pro Samu, oceněný například cenou BAFTA, Evropskou cenou pro nejlepší dokument a nominované na Oscara.

Film stačil být s úspěchem uveden v předpremiéře na festivalu Jeden svět, původně plánovaná premiéra 12. března se však nemohla uskutečnit. Snímek má obnovenou premiéru 28. května. Dále do kin míří melancholický snímek o symbióze člověka s přírodou makedonská Země medu, která usilovala o Oscara pro nejlepší dokument loňského roku. Premiéra se uskuteční 11. června.

„Nastalá situace v oblasti filmové distribuce je plná nejistoty: Vrátí se důvěra diváků ke sdíleným zážitkům? Zůstanou kina otevřená delší dobu? Nechceme vyčkávat, proto dáváme k dispozici dva naše unikátní filmy, ke kterým společné sledování a velké plátno patří,“ říká ředitel filmové distribuce Artcamu Vít Schmarc.

Nabídka českých kin se bude postupně rozšiřovat. Hollywoodská studia však premiéry svých potenciálních šlágrů přesunula na pevné termíny. Nejnovější bondovka se tak například v kinech objeví až na podzim.

První obří premiéru by tak měl obstarat Christopher Nolan a jeho napjatě očekávaná akční sci-fi Tenet. Ta se do kin po celém světě dostane v polovině července.

Snímek zatím halí neprostupná síť tajemství, jíž se tvůrci slavných batmanovských adaptací či fantastického snímku Počátek daří vzbuzovat pozornost milionů diváků po celém světě. Tenet by tak vskutku mohl vrátit do kin diváky, kteří si mezitím zvykli koukat na seriály a filmy doma.