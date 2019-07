Adaptaci této sci-fi nyní chystá pro televizní obrazovku režisér Josh Boone, který má na kontě například snímek Hvězdy nám nepřály. Půjde o desetidílný projekt pro CBS a jednu z hlavních rolí si zahraje rocker Marilyn Manson.

Zpěvák, jenž si pseudonym odvodil ze jmen herečky Marilyn Monroe a losangeleského zločince Charlese Mansona, má zatím na kontě jen menší role ve filmech Fízlové, hajzlové nebo Ďábelská hra. Ve Svědectví si zahraje zlověstného Randalla Flagga, pro nějž jako by byl svým výrazem stvořen. Flagg stojí proti stoleté matce Abigail snažící se všemi silami chránit zbytky lidstva a planety. Manson se bude podílet i na hudbě, jednou ze skladeb má být coververze písně od The Doors The End. Jak uvádí TVLine.com, v dalších rolích se objeví Amber Heard, Whoopi Goldberg, George Kinnear aj.

„Jsem šťastný, že se John Boone rozhodl dát Svědectví nový vizuální kabát a přizval na palubu tým řady talentovaných lidí,“ komentoval na svém twitterovém účtu natáčení Stephen King, jenž vývoj projektu od roku 2014 pozorně sledoval. Seriál by měl na obrazovku dorazit příští rok.

Kultovní autor

Román byl zfilmován už v roce 1994, natočil jej režisér Mick Garris s Gary Sinisem a Ruby Dee. Kingovy knihy jsou častými náměty k filmům, připomeňme alespoň díla Carrie, To, Osvícení, Zelená míle, Vykoupení z věznice Shawshank, Temná věž nebo naposledy Řbitov zviřátek. Na obrazovce CBS se objevil King už jednou – před šesti lety tu zadaptovali, rovněž jako seriál, knihu Pod kupolí.